Przy herbacie i muzyce z AG Carmen

Niemal rok minął od wydania debiutanckiego albumu „Heartache” AG Carmen, czyli pochodzącej z Elbląga Agaty Wysockiej. Teraz wraca ona z nowym utworem: Green Tea.

- Ta piosenka powstała dużo wcześniej, zanim wyszła moja pierwsza płyta, ale często jest tak, że niektóre kawałki muszą trochę „odleżeć”, dojrzeć i dopiero się za nie zabieram jeśli chodzi o aranż i produkcję – mówi Agata Wysocka. – Ten utwór jest dla mnie kolejnym rozdziałem, bo powstał z nowym producentem, Maćkiem Milewskim znanym z projektów MaJLo czy Cinammon Gum, z którym teraz będę współpracować. Brzmieniowo będzie to coś nowego, ale to nadal ja i wszystko będzie się obracać wokół moich dotychczasowych gatunków, do których sięgałam. Myślę, że Green Tea to będzie coś świeżego. Jak każdy mój utwór powstał najpierw w wersji akustycznej na pianinie. Wersja końcowa opiera się mocno na vintage'owych syntezatorach i przestrzennej perkusji – podkreśla nasza rozmówczyni.

Jak zaznacza Agata Wysocka, Green Tea to pewna metafora jednej ze stron relacji, w której jesteśmy traktowani jako szybki, jednorazowy napój zamawiany na wynos.

Fot. materiały prasowe

Jest tu wyrażona chęć, pragnienie, żeby być dla drugiej osoby kimś więcej – tłumaczy artystka. – Jak pisałam ten kawałek, miałam właśnie takie pragnienie i tego mi wtedy brakowało w życiu. Obecnie często bardzo szybko smakujemy różnych rzeczy, nie potrafimy się nad nimi zatrzymać, pomyśleć, poznać głębiej, o tym też jest Green Tea. Chciałabym, żeby słuchacze chcieli się zatrzymać także również mojej muzyce i zostać na dłużej - podkreśla

Green Tea to jeden ze zwycięskich utworów konkursu „Będzie głośno” Polskiego Radia Czwórka, nagrodą jest m. in. wydanie go na winylu.

- Green Tea jest jednym z dziesięciu utworów, które się znalazły na tym krążku, a jednocześnie singlem promującym ten winyl – mówi Agata Wysocka. Co ciekawe, to jedyny utwór anglojęzyczny na płycie. Artystka zapowiada jednak, że teraz planuje skupić się na piosenkach z polskimi tekstami.

Nowy utwór AG Carmen jest dostępny na popularnych platformach streamingowych, także na YouTube wraz z teledyskiem, który dołączamy do artykułu. 30 marca w studiu Radia Gdańsk odbędzie się koncert promujący płytę, na jego antenie będzie możliwość wygrania zaproszeń na to wydarzenie.

- Miesiąc później w studiu „Czwórki” odbędzie się kolejny koncert promujący płytę – dodaje Agata Wysocka. Przyznaje, że gotowe są już kolejne jej utwory, które będzie regularnie publikować. Zapowiada, że będą się wiązały z nowym podejściem do muzyki i do artystycznego wizerunku.