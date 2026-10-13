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Przygody z muzyką w Kamieniczkach w obiektywie

 Elbląg, Przygody z muzyką w Kamieniczkach w obiektywie

12 października odbyła się promocja książek Anny Prabuckiej-Firlej „Moje przygody z muzyką” i „Wojna oczami nastolatki - Wspomnienia Agaty Zofii Prabuckiej z lat 1939 – 1945”. Zobacz zdjęcia z wydarzenia.

Autorka prof. dr hab. Anna Prabucka-Firlej, jest absolwentką Akademii Muzycznej w Gdańsku w klasie prof. Krystyny Jastrzębskiej, która swoją nauką rozpoczynała u Aleksandra Michałowskiego, wychowanka Karola Mikulego – pierwszego ucznia Fryderyka Chopina. Anna Prabucka-Firlej tytuł profesora sztuk muzycznych otrzymała w 1994 roku - informowało ETK w zapowiedzi wydarzenia (więcej o autorce tutaj). Promocji książki towarzyszył krótki koncert z udziałem wiolonczelisty Jakuba Grzelachowskiego.

Spotkanie odbyło się w ramach projektu „60 lat minęło” dofinansowanego ze środków Samorządu Miasta Elbląg. Partnerem jest Stowarzyszenie Polskie Telewizje Lokalne i Regionalne.


A moim zdaniem...

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Przygody z muzyką w Kamieniczkach w obiektywie
Przygody z muzyką w Kamieniczkach w obiektywie
Przygody z muzyką w Kamieniczkach w obiektywie
Przygody z muzyką w Kamieniczkach w obiektywie

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