Przyjdzie pogoda na miłość, czyli debiut doświadczonej pisarki

Pierwsza powieść obyczajowa elblążanki Wioletty Piaseckiej "Przyjdzie pogoda na miłość" to historia trzech przyjaciółek, z których marzeń zadrwił los. - Trema jest ogromna, towarzyszyła mi już podczas pisania tej książki. Zadawałam sobie pytania: czy potrafię, czy dam radę i czy stylistyka powieści dla dzieci nie zostanie przeze mnie przeniesiona do tej powieści - mówi Wioletta Piasecka, autorka książki. Premiera powieści już 30 września.

- W pewnym sensie jest to Pani pisarski debiut?

- Debiutuję i to podwójnie. „Przyjdzie pogoda na miłość” to moja pierwsza powieść obyczajowa, jest to również mój debiut w EMPIK. Cieszę się z tego, ponieważ zostać włączoną w tak dużą sieć dystrybucji nie jest łatwo. Książka jest wysoko w ich rankingu w kategorii powieść obyczajowa. Dzisiaj, gdy rozmawiamy, plasuje się na 40. miejscu, a w tej kategorii szczególnie trudno jest zaistnieć, konkurencja jest ogromna, więc bardzo mnie to miejsce cieszy.

- Przeważnie każdemu debiutowi towarzyszy trema. Czy ma pani obawy, jak pani pierwszą powieść ocenią czytelnicy?

- Trema jest ogromna, towarzyszyła mi już podczas pisania tej książki. Zadawałam sobie pytania: czy potrafię, czy dam radę i czy stylistyka powieści dla dzieci nie zostanie przeze mnie przeniesiona do tej powieści. Tego się najbardziej obawiałam. Ukończyłam nawet kurs „Maszyna do pisania”, który jest dedykowany pisarzom z doświadczeniem. Joanna Wrycza-Bekier, znawca języka polskiego, która go prowadziła, powiedziała mi, że mam talent i należy moją książkę wydać. Bardzo wówczas potrzebowałam takiego potwierdzenia.

- Skąd pomysł, aby spróbować sił w innym gatunku literackim?

- Miałam trochę dość tej poprawności politycznej, jaką mamy teraz w książkach dla dzieci. Nie możemy pisać o wielu sprawach, na przykład o ….słodyczach. Książka „Moja mała Cyganeczka” spotkała się z wielkim hejtem mniej więcej rok po jej wydaniu, kiedy to stała się lekturą i wypłynęła na „szersze” wody. Powód: bo powinnam zatytułować ją „Moja mała Romka”. Ja oczywiście z wielkim szacunkiem zatytułowałam książkę „Moja mała Cyganeczka”, a moja bohaterka jest niezwykle pozytywną postacią. Nikogo w życiu bym nie skrzywdziła, na dodatek to sami Romowie wybrali taki tytuł, a pani Iza Stankiewicz ze Stowarzyszenia Romów w Elblągu czuwała nad książką. Oni byli tym hejtem zbulwersowani, protestowali. Zaczęłam myśleć o pisaniu dla dorosłych. Napisałam opowiadanie na konkurs z okazji 20-lecia targów książki w Krakowie. To było moje pierwsze opowiadanie dla dorosłych. O tym opowiadaniu profesor Jerzy Bralczyk powiedział, że jako jedyne nie wymagało korekty i redakcji, trafiło do książki. Uwierzyłam, że potrafię, że dam radę i zaczęłam pisać pierwszy rozdział swojej powieści. Chociaż od pisania dla dzieci nigdy nie odejdę, absolutnie.

- „Przyjdzie pogoda na miłość” to historia trzech kobiet, którym komplikuje się życie.

- Tak. Joannę, pierwszą z bohaterek, matka porzuciła w dzieciństwie. Joanna kończy właśnie studia, ma dom, ale brakuje w nim ciepła. Jej ojciec, to człowiek oschły, nieczuły. Kobieta liczy więc na założenie szczęśliwej rodziny ze swoim długoletnim przyjacielem. Niestety, dowiaduje się o nim okropnej rzeczy i tak zaczynają się jej kłopoty. Magda rzuciła studia dla miłości swojego życia - Karola. Spodziewa się jego dziecka. Zuzanna pochodzi z małej miejscowości, pracuje w modelingu. To „barwny ptak” tej powieści, ale też postać bardzo kontrowersyjna. Zuzanna zostaje wplątana w seksaferę i zostaje zlinczowana przez społeczeństwo. Mimo wszystko jest to książka, która daje nadzieję. Każda z trzech bohaterek wplątała się w inne kłopoty, ale przecież z każdej sytuacji można wyjść i nawet czarny bohater zasługuje na kolejną szansę. Pogoda na miłość dla każdego przyjdzie. Dla mnie przyszła po czterdziestce, gdy poznałam miłość swojego życia. Trzeba być tylko cierpliwym i niekiedy dłużej poczekać.

- W połowie października spotka się Pani z czytelnikami w Elblągu.

- Zapraszam 16 października o godz. 17 do Filii nr 5 Biblioteki Elbląskiej, niedługo dystrybuowane będą wejściówki na to spotkanie. Na uczestników czeka wiele niespodzianek, zapraszam na pyszny tort .....w kształcie książki. Powieść "Przyjdzie pogoda na miłość" będzie można kupić od 30 września w większości księgarń w Polsce.

Wioletta Piasecka - elblążanka, autorka książek dla dzieci, scenariuszy teatralnych i słuchowisk radiowych. Z wykształcenia polonistka, z zamiłowania pisarka. Laureatka wielu nagród i wyróżnień, stypendystka Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Za swoją twórczość i pomoc charytatywną została wpisana do księgi Złote Myśli Ludzi Wielkiego Umysłu, Talentu i Serca Fundacji Dzieciom "Zdążyć pomocą". Dla naszych Czytelników będziemy mieli dwa egzemplarze książki "Przyjdzie pogoda na miłość". Szczegóły konkursu niebawem.