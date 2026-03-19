Przymiarki do jubileuszu miasta

 Elbląg, Obchody jubileuszu rozpoczął pokaz na placu Kazimierza Jagiellończyka,
Obchody jubileuszu rozpoczął pokaz na placu Kazimierza Jagiellończyka, fot. Anna Dembińska

W tym roku Elbląg obchodzi 780-lecie nadania praw miejskich. Z tej okazji m.in. Departament Kultury i Organizacji Imprez szykuje kilka dedykowanych mu wydarzeń. To na razie jedynie propozycje – stąd może wątpliwości co do udostępnienia tej informacji dziennikarzom podczas dzisiejszego (19 marca) posiedzenia Komisji Polityki Regionalnej i Spraw Samorządowych. Po krótkiej wymianie zdań i maili z urzędnikami o prawie dostępu do informacji publicznych udostępniono nam materiały z komisji i jubileuszowe propozycje miasta przedstawiamy naszym Czytelnikom.

Zaznaczymy, że są to jedynie propozycje i w taki sposób były podczas komisji prezentowane przez szefową Departamentu Kultury i Organizacji Imprez UM w Elblągu Agatę Prystupę. I tak: w kwietniu planowany jest koncert Oratorium "Mesjasz" Jerzego Fryderyka Haendla w Centrum Sztuki Galeria EL, w majówkę inscenizacje historyczne dla dzieci, wybijanie pamiątkowej monety oraz inne animacje i działania edukacyjne związane z historią miasta – te wydarzania miałby się odbyć przy Bramie Targowej. Elementy jubileuszowe miałyby też tegoroczne Dni Elbląga – tu wymienione jest m.in. przygotowanie po zmierzchu projekcji filmu promocyjnego, dotyczącego jubileuszu 780-lecia na ścianie wybranego budynku w Elblągu. XX Elbląskie Święto Chleba i Miodu (ma trwać pięć dni) podobnie – odbyłoby się z akcentami jubileuszu.

- Organizacja komercyjnych lotów helikopterem dla mieszkańców z terenu Wyspy Spichrzów – analogicznie jak w 2025 roku – z podczepioną dużą szarfą z napisem „780”. Wypuszczenie na rzekę 780 lampionów rozdanych mieszkańcom (wydarzenie mogłoby zostać zrealizowane np. podczas wydarzenia „Miasto. Blasków”) – czytamy odnośnie jubileuszowych akcentów podczas Święta Chleba w informacji przygotowanej dla radnych.

Jubileusz miasta miałby upamiętnić też okolicznościowy mural, wystawa w Kamieniczkach Elbląskich poświęcona twórczości Elblążan oraz wystawa plenerowa na Starym Mieście z wykorzystaniem grafik elbląskiego artysty Janusza Kozaka.

- Przedstawione propozycje będą stanowić uzupełnienie programu obchodów jubileuszu 780-lecia nadania Elblągowi praw miejskich oraz przyczynią się do popularyzacji historii miasta i integracji lokalnej społeczności – czytamy w informacji.

Elementy obchodów 780-lecia nadania praw miejskich znaleźć mamy też w wydarzeniach sportowych. W działania związane z jubileuszem włącza się także Departament Promocji i Turystyki.

  Elbląg, Logo jubileuszu miasta
Logo jubileuszu miasta

Jak m.in. czytamy w informacji przygotowanej przez ten Departament dla radnych, jednym z pierwszych działań było przygotowanie oficjalnego logotypu obchodów 780-lecia nadania praw miejskich Elblągowi. Znak graficzny został zaprojektowany w taki sposób, aby nawiązywał do historii miasta, a jednocześnie był nowoczesny i czytelny w zastosowaniu promocyjnym.

- W ramach działań promocyjnych związanych z obchodami 780-lecia nadania praw miejskich Elblągowi planowane jest również wykorzystanie GOBO na Bramie Targowej. Projekcja będzie nawiązywać do jubileuszu miasta i stanowić dodatkowy element wizualnej promocji w przestrzeni publicznej. Po zakupie nowego rzutnika planowane jest przygotowanie dedykowanej animacji, która będzie wyświetlana na Bramie Targowej. W ramach działań promocyjnych związanych z obchodami 780-lecia nadania praw miejskich Elblągowi przygotowany został również film promocyjny prezentujący rozwój miasta na przestrzeni lat. Materiał ukazuje przemiany zachodzące w Elblągu, nawiązując zarówno do jego bogatej historii, jak i współczesnego charakteru miasta. Film miał swoją premierę na gali Nagród Prezydenta Elbląga i będzie wykorzystywany również w dalszych działaniach promocyjnych miasta, m.in. w mediach społecznościowych oraz podczas wydarzeń związanych z obchodami jubileuszu 780-lecia nadania praw miejskich Elblągowi - czytamy w informacji przygotowanej przez Departament.

daw

  • na ta rocznice miasta odbudujcie studnie Neptuna w prezencie dla mieszkańców i miasta
  • No to siara
  • 789 lat ma Elbląg czy 7,8 i 9
  • Jak najwięcej fajerwerków !!!!
  • Kto będzie sponsorem? Mam nadzieję ze nie Gmina, Muasto Elbląg.
  • Departament Promocji niech się zajmie skutecznym informowaniem o tych wszystkich wydarzeniach.
  • Tzw Studnia Neptuna znajdowała się na dzisiejszej ulicy Stary Rynek. Została ona tak nazwana po przebudowie w 1885 roku tej wykonanej w 1694 roku, którą nazywano wtedy studnią Herkulesa, albo gwizdkową. Podobno postać Herkulesa miała twarz Króla Jana III Sobieskiego. W ramach tych prac dobudowano neogotycką wieżyczkę i zamieniono Herkulesa na Neptuna. W związku z rozbudową sieci tramwajowej kolidowała ona z nowym przebiegiem torów. Stąd w 1937 roku zdemontowano ją z zamiarem usytuowania jej na obecnej ulicy Mostowej. Jednak rozwój zdarzeń nie pozwolił na realizację tego pomysłu i w 1943 pozostałości z tej fontanny zostały przekazane na potrzeby produkcji zbrojeniowej, tak jak szereg innych elbląskich ulicznych obiektów (pomnik żołnierza I wojny czy Cesarza Wilhelma).
    Okeanos(2026-03-19)
  • Departament Kultury i Organizacji Imprez to co organizuje jest tak marne żę aż nijakie. Dla nikogo. Dla emerytów i koniecznie bezpiecznie politycznie i estetycznie bo co by było gdyby odstawało od oczekiwań klepaczy po plecach :)
  • jaka z niej tam "szefowa"... szkoda że nie ma tam doświadczonej osoby o szerokich horyzontach ale niektórzy musieli iśc na emerytuę a dawni pracownicy słabo przędą
