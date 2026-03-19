Przymiarki do jubileuszu miasta

W tym roku Elbląg obchodzi 780-lecie nadania praw miejskich. Z tej okazji m.in. Departament Kultury i Organizacji Imprez szykuje kilka dedykowanych mu wydarzeń. To na razie jedynie propozycje – stąd może wątpliwości co do udostępnienia tej informacji dziennikarzom podczas dzisiejszego (19 marca) posiedzenia Komisji Polityki Regionalnej i Spraw Samorządowych. Po krótkiej wymianie zdań i maili z urzędnikami o prawie dostępu do informacji publicznych udostępniono nam materiały z komisji i jubileuszowe propozycje miasta przedstawiamy naszym Czytelnikom.

Zaznaczymy, że są to jedynie propozycje i w taki sposób były podczas komisji prezentowane przez szefową Departamentu Kultury i Organizacji Imprez UM w Elblągu Agatę Prystupę. I tak: w kwietniu planowany jest koncert Oratorium "Mesjasz" Jerzego Fryderyka Haendla w Centrum Sztuki Galeria EL, w majówkę inscenizacje historyczne dla dzieci, wybijanie pamiątkowej monety oraz inne animacje i działania edukacyjne związane z historią miasta – te wydarzania miałby się odbyć przy Bramie Targowej. Elementy jubileuszowe miałyby też tegoroczne Dni Elbląga – tu wymienione jest m.in. przygotowanie po zmierzchu projekcji filmu promocyjnego, dotyczącego jubileuszu 780-lecia na ścianie wybranego budynku w Elblągu. XX Elbląskie Święto Chleba i Miodu (ma trwać pięć dni) podobnie – odbyłoby się z akcentami jubileuszu.

- Organizacja komercyjnych lotów helikopterem dla mieszkańców z terenu Wyspy Spichrzów – analogicznie jak w 2025 roku – z podczepioną dużą szarfą z napisem „780”. Wypuszczenie na rzekę 780 lampionów rozdanych mieszkańcom (wydarzenie mogłoby zostać zrealizowane np. podczas wydarzenia „Miasto. Blasków”) – czytamy odnośnie jubileuszowych akcentów podczas Święta Chleba w informacji przygotowanej dla radnych.

Jubileusz miasta miałby upamiętnić też okolicznościowy mural, wystawa w Kamieniczkach Elbląskich poświęcona twórczości Elblążan oraz wystawa plenerowa na Starym Mieście z wykorzystaniem grafik elbląskiego artysty Janusza Kozaka.

- Przedstawione propozycje będą stanowić uzupełnienie programu obchodów jubileuszu 780-lecia nadania Elblągowi praw miejskich oraz przyczynią się do popularyzacji historii miasta i integracji lokalnej społeczności – czytamy w informacji.

Elementy obchodów 780-lecia nadania praw miejskich znaleźć mamy też w wydarzeniach sportowych. W działania związane z jubileuszem włącza się także Departament Promocji i Turystyki.

Logo jubileuszu miasta

Jak m.in. czytamy w informacji przygotowanej przez ten Departament dla radnych, jednym z pierwszych działań było przygotowanie oficjalnego logotypu obchodów 780-lecia nadania praw miejskich Elblągowi. Znak graficzny został zaprojektowany w taki sposób, aby nawiązywał do historii miasta, a jednocześnie był nowoczesny i czytelny w zastosowaniu promocyjnym.