Razem uczcimy magię słowa pisanego!

Nadszedł wrzesień, a wraz z nim ostatnie szlify X edycji Festiwalu Literatury Wielorzecze – wydarzenia literackiego, które już od ponad dziesięciu lat staje się miejscem inspiracji, spotkań autorów i miłośników literatury z całej Polski. Tegoroczna edycja odbędzie się w dniach 22 – 24 września i mamy nadzieję – trafi w gusta nawet tych najbardziej wybrednych odbiorów? Dlaczego? Między innymi dlatego, że wśród zaproszonych gości nie zabraknie wątku sportowego, religijnego i naukowego. Ale o tym za chwilę.

Podczas tegorocznego Festiwalu "Wielorzecze" będziemy mieli przyjemność gościć wybitnych pisarzy, poetów oraz innych twórców literatury, którzy podzielą się swoimi historiami, doświadczeniami i inspiracjami.

Gośćmi spotkań autorskich będą w tym roku: ks. Mirosław Maliński, Elżbieta Isakiewicz, Jarosław Mikołajewski, Przemek Rudzki i Jakobe Mansztajn. Publiczność, jak co roku, będzie miała okazję poznać ich historie i zadawać pytania o tworzenie literatury i nie tylko! Za każdym razem to idealna okazja do rozmowy z ulubionymi pisarzami. Dla tych, którzy sami marzą o napisaniu własnej powieści, wiersza czy opowiadania, warsztaty literackie będą idealnym miejscem. Pod kątem interpretacji twórczości poprowadzi je prof. Stanisław Górka. Ci, którzy mają za sobą studia filologiczne w Elblągu lub Gdańsku będą mogli spotkać się z innym mistrzem analizy i interpretacji – prof. Feliksem Tomaszewskim. Rok polskiej noblistki, Wisławy Szymborskiej, zainspirował nas do zorganizowania panelu poświęconego jej twórczości z udziałem Marty Fox i Mirki Szychowiak, a do poprowadzenia rozmowy zaprosiliśmy znaną z internetu, słynną Babę od polskiego.

Ci, którzy piszą i nie wstydzą się, by teksty „z szuflady” ujrzały światło dzienne, będą mogli zmierzyć się z innymi rywalami podczas Turnieju Jednego Wiersza i Slamu poetyckiego, a ostatniego dnia Festiwalu poznamy laureatów Ogólnopolskiego Konkursu Poetyckiego. Oczywiście na zwycięzców czekają nagrody!

Nasz Festiwal to nie tylko literatura, ale również muzyka. Wieczory będą rozbrzmiewały wspaniałymi dźwiękami, które podkreślą klimat wydarzenia.

Wstęp na wszystkie wydarzenia jest bezpłatny!

W najbliższych dniach poznacie sylwetki naszych Gości, a do tego czasu prosimy Was o zapoznanie się z rozkładem jazdy na literacki weekend i rezerwowanie czasu na prawdziwą literacką ucztę!

X FESTIWAL LITERATURY WIELORZECZE:

22 września (piątek) – Pub Sąsiedzi

18.00 – Literackie Integracje Wielorzeczne

19. 00 – "Pieśni Miłości i Nienawiści" - piosenki, wiersze i teksty Leonarda Cohena w wykonaniu prof. Stanisława Górki

20.30 – Turniej Jednego Wiersza dla Wszystkich Obecnych

23 września (sobota) – Centrum Sztuki Galeria EL

10.00 - Otwarcie Festiwalu

10.15 – 12.00 – Poeta wobec tajemnicy. Próba »podejrzeń« - wykład interaktywny - prof. Feliks Tomaszewski

12.15 – 13.15 – O czym może pisać ksiądz? Spotkanie z ks. Mirosławem Malińskim prowadzi Piotr Wiktor Lorkowski

13.30 – 14.30 – Bezcenne Chwile. Spotkanie z Elżbietą Isakiewicz prowadzi Katarzyna Brus - Sawczuk

14.30 – 16.30 – przerwa

16.3- - 17.30 - Nie tylko Godzina myśli. Spotkanie z Jarosławem Mikołajewskim prowadzi Bogumiła Salmonowicz

17.45 – 18.45 – Dopóki piłka w grze. Z Przemysławem Rudzkim rozmawia Arco Van Ieperen

19.00 – 20.00 – Poeta, bloger, ulubieniec establishmentu - Jakobe Mansztajn. Spotkanie prowadzi Marta Eisler-Wrzeszcz

20.15 – 21.30 – Koncert – Cuarteto Re!Tango

21.30 – SLAM Poetycki - prowadzą Arco Van Ieperen i sir Rafał Nowakowski

24 września (niedziela) – Centrum Sztuki Galeria EL

10.00 – 12.00 – Poeta prezentuje swoją twórczość – warsztaty interpretacji prowadzi prof. Stanisław Górka

12.15 – 12.45 – Wystawy: NOmade Bienal Poland 2023 – Bestia w ogniu (artyści z Ameryki Południowej, Europy i Azji) oraz Fotoplastyka - indywidualna wystawa Haliny Różewicz-Książkiewicz.

12.45 – 13.45 - Nasza Szymborska – panel dyskusyjny z udziałem Marty Fox, Mirki Szychowiak i Baby od polskiego

14.00 – ogłoszenie wyników VI Konkursu Poetyckiego Wielorzecze i wręczenie nagród. Zakończenie X Festiwalu Literatury WIELORZECZE

Imprezy towarzyszące:

- Happening z udziałem młodzieży III LO, promujący czytelnictwo i WIELORZECZE (Stare Miasto i okolice)

- „Nie oczy widzą” – wystawa prac plastycznych, zdjęć i wierszy Katarzyny Mikołajczak-Niemczuk - Biblioteka Elbląska, Filia nr 4 Lokomotywa przy ul. Ogólnej 59 (21.09.2023 g.18.00)

- Warsztaty i spotkania autorskie z organizatorami i gośćmi Festiwalu Literatury WIELORZECZE w szkołach i przedszkolach elbląskich (koordynacja Bogumiła Salmonowicz)

- Spotkanie z wierszami w Hospicjum (Bogumiła Salmonowicz)

