Recytują i śpiewają o miłości

W sobotę (19.03) rozpoczął się Ogólnopolski Festiwal Sztuki Słowa „...czy to jest kochanie?” W konkursie recytatorskim oraz piosenki poetyckiej uczestniczy 40 osób z całej Polski.

Kacper Rokosz przyjechał na Festiwal aż z Tarnowa. Uczestniczył w recytacjach.

- Mój repertuar składa się aż z sześciu utworów, jest to kompilacja pięciu wierszy, od Jana Kochanowskiego przez Andrzeja Morsztyna, Franciszka Karpińskiego, Jakuba Kawalca oraz proza Jeremiego Przybory. To są twórcy, do których dotychczas nie sięgałem – mówi Kacper.

Jest to jego pierwszy konkurs recytatorski. - Wiele dobrego słyszałem o tym Festiwalu i stwierdziłem, że jeśli tylko będzie okazja to przyjadę – mówi Kacper.

Katarzyna Badyna jest elblążanką. Sama komponuje, na konkurs przygotowała dwie autorskie kompozycje: „Rozmowa z duszą” oraz „Dni twoje”. - Komponuję od niedawna. To mój pierwszy udział w tym Festiwalu. Emocje są wielkie, cieszę się, że będę miała szansę się zaprezentować. Jest dużo uczestników więc będzie też różnorodność muzyczna. Tu nie chodzi o to, by zwyciężyć, ale właśnie o to, żeby się zaprezentować – mówi Katarzyna.

Muzyczna strona tegorocznego Ogólnopolskiego Festiwalu Sztuki Słowa „...czy to jest kochanie?” jest bardzo urozmaicona. Uczestnicy Festiwalu w kategorii piosenki poetyckiej przygotowali utwory zarówno własne jak i uznanych twórców m.in. Agnieszki Osieckiej czy Wojciecha Młynarskiego. W sobotę wieczorem prezentować się będą zgłoszeni do Festiwalu wykonawcy. Natomiast już od rana na scenie mogliśmy oglądać uczestników, którzy zgłosili się do kategorii recytacji. Usłyszeć można było między innymi fragmenty utworów Adama Mickiewicza, Olgi Tokarczuk, wiersze Haliny Poświatowskiej. Kulminacyjnym punktem XXIV edycji Ogólnopolskiego Festiwalu Sztuki Słowa „…czy to jest kochanie?” miał być koncert Michała Bajora. Niestety został odwołany.



