Regionalia w Suszu. Spotkanie przeszłości z przyszłością

Skomplikowana i burzliwa przeszłość województwa warmińsko-mazurskiego sprawia, że jest to region, w którym rodzinne pamiątki i opowieści z nimi związane są szczególnie cennymi fragmentami lokalnej historii. Aby je ocalić i udostępnić kolejnym pokoleniom, Centrum Spotkań Europejskich „Światowid” w Elblągu zainicjowało cykl wydarzeń „Regionalia: Odkrywaj, Twórz, Pamiętaj!”. Szóste spotkanie w ramach tego cyklu zorganizowane zostanie już 13 listopada we współpracy z Muzeum Regionalnym w Suszu i Suskim Ośrodkiem Kultury.

- Już po raz kolejny wychodzimy w region z inicjatywą, której celem jest promocja lokalnego dziedzictwa przy pomocy nowoczesnych form jego upamiętniania - mówią organizatorzy. – Wspólnie z Muzeum Regionalnym w Suszu i Suskim Ośrodkiem Kultury pragniemy przybliżyć mieszkańcom historię miejsca, w którym żyją.

Za techniczną stronę przedsięwzięcia odpowiada Regionalna Pracownia Digitalizacji, która od ponad dziesięciu lat zajmuje się cyfryzacją zabytków i udostępnianiem ich online na stronie www.cyfrowewm.pl. Zadanie będzie polegało na cyfryzacji 3D obiektów związanych z historią Susza i jego mieszkańców.

Od godz. 12 do 17 prowadzona będzie digitalizacja lokalnych pamiątek zgromadzonych przez Muzeum Regionalne w Suszu.

– Po zrealizowanej na miejscu digitalizacji i późniejszej żmudnej obróbce cyfrowej zebranego materiału, lokalne skarby otrzymają wersje cyfrowe i będzie je można oglądać na stronie cyfrowewm.pl – zapowiadają organizatorzy.

Jednak „Regionalia” to nie tylko digitalizacja – to także kreatywne spotkania z dziedzictwem kulturowym. Podczas wydarzenia w Suskim Ośrodku Kultury o godz. 15 na uczestników czekają warsztaty plastyczne z tworzenia własnych interpretacji obrazów połączone z krótkim wprowadzeniem do historii obrazu. Spotkanie zapowiada się jako wydarzenie pełne wspomnień, twórczej pracy i wspólnego odkrywania lokalnej tożsamości. Organizatorzy zachęcają do udziału i zapowiadają kolejne edycje cyklu w kolejnych miejscowościach już w przyszłym roku.

Organizatorzy: Centrum Spotkań Europejskich „Światowid” w Elblągu, Muzeum Regionalne w Suszu, Suski Ośrodek Kultury