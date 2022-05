Rękodzieło artystyczne jest dla każdego!

Pasjonujesz się rękodziełem? Chciał(a)byś spróbować własnych sił w tej technice tworzenia? Centrum Spotkań Europejskich "Światowid" w Elblągu zaprasza dorosłych na zajęcia do sekcji tkactwa i rękodzieła artystycznego.

W maju przygotowaliśmy dla Was propozycje, dzięki którym rozwiniecie artystyczne pasje i wykonacie unikatowe przedmioty dekoracyjne oraz użytkowe. Liczba miejsc ograniczona, obowiązują zapisy. Zapraszamy!

>> 12 maja (czwartek), godz. 17:00 (do 20:00) Tkanie na kole



Tkactwo daje możliwości wykorzystania wielu różnorodnych materiałów i narzędzi. Najważniejsza i niezmienna jest obecność osnowy i wątku. Podczas zajęć powstaną prace tworzone na okrągłych formach. Cena 40 zł/osoba.

Więcej informacji i zapisy:

Aleksandra Bednarczuk, tel. (55) 611 20 59, 605 636 670, mail: aleksandra.bednarczuk@swiatowid.elblag.pl

--- --- --- ---

>> 19 maja (czwartek), godz. 17:00 (do 20:00) Biżuteria



Biżuterię można tworzyć z różnych materiałów. Tym razem do jej wykonania wykorzystamy sznurek i koraliki lub drobne kawałki filcu. Cena 40 zł/osoba.



>> 26 maja (czwartek), godz. 17:00 (do 20:00) Makrama



Makramę można pleść niemal z każdego rodzaju sznurka. Faktura, grubość, kolor zależą od wizji projektanta i dekoracji, którą chce wykonać. Najpopularniejszym węzłem w makramie jest węzeł tkacki (tzw. płaski). Cena 40 zł/osoba.



