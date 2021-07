Republika dzieci

Kino Światowid zaprasza na opowieść pełną magii, dziecięcego humoru i ogromnej determinacji. Premierowe seanse Republiki dzieci od 30 lipca do 12 sierpnia.

Z obrazów Jacka Malczewskiego ucieka gromada namalowanych przez mistrza postaci. Fauny, chimery, utopce rusałki i inne fantastyczne istoty spod pędzla znanego malarza, przenoszą się na teren zarzecza we współczesnej Polsce, do krainy zwanej Mszarami. W pobliżu ma ruszyć niebawem wielka elektrownia, której powstanie przyczyni się do katastrofy ekologicznej. Z domu dziecka w miasteczku przeznaczonym do zalania, wyrusza druga grupa bohaterów- to dzieci niepogodzone z decyzjami dorosłych, którzy chcą rozdzielić je na zawsze. Mieszkańcy Mszarów muszą sobie poradzić z nieoczekiwaną wizytą młodych gości. Czy pomogą im stworzyć wymarzoną przez nich Republikę dzieci?

Reżyser: Jan Jakub Kolski

Obsada: Andrzej Grabowski, Karolina Rzepa, Mateusz Grys, Marian Opania

Produkcja: Polska

Czas: 134 minuty

