W ramach wystawy RETROWERSJE: SOBIE MIESZKANIA – MIASTU STARÓWKĘ Narodowy Instytut Architektury i Urbanistyki razem z Centrum Sztuki Galerią EL zapraszają na Retrowersyjny plener fotograficzny z Dominikiem Żyłowskim.

Podczas spaceru fotograficznego będziemy przyglądać się zmianom, jakie zaszły w przestrzeni elbląskiego Starego Miasta. Jak stworzyć wizualną opowieść o retrowersji? W jaki sposób uchwycić tożsamość miejsca za pomocą aparatu?

Pod okiem fotografa Dominika Żyłowskiego uczestnicy wykonają kilka ćwiczeń fotograficznych w wybranych miejscach elbląskiego Starego Miasta. Przyjrzą się zarówno detalom, jak i nieoczywistym zestawieniom form i brył w przestrzeni. W ramach spaceru przewidujemy także pracę własną uczestników oraz wspólne podsumowanie z omówieniem efektów.

Do wzięcia udziału w wydarzeniu nie jest wymagany specjalistyczny sprzęt oraz umiejętności. Każda osoba, która zapisze się na wydarzenie, będzie musiała mieć jednak własny sprzęt do wykonywania zdjęć podczas pleneru (może to być także telefon komórkowy). Zapraszamy pasjonatów architektury i fotografii.

Termin: 25.06 (niedziela), godz. 12

Gdzie: plener rozpoczniemy i skończymy pod Galerią EL

Czas trwania: 3-4 godziny

Dla kogo: dorośli i młodzież ze szkół ponadpodstawowych

Grupa: 12 osób

Na wydarzenie obowiązują zapisy. Prosimy o kontakt poprzez e-mail: helena@galeria-el.pl

Dominik Żyłowski – z wykształcenia filozof, od ćwierć wieku zajmuje się fotografią. Uczestnik kilkunastu wystaw zbiorowych w Polsce i zagranicą – m.in. Salonów Elbląskich w Galerii El, wystawy „Elblong – Ostrava = !¿!” w ramach festiwalu „Archikultura” w czeskiej Ostrawie (2013), a także światowej wystawy fotograficznej zorganizowanej przez International Center of Photography „#ICPConcerned: Global Images for Global Crisis” w Nowym Jorku (2020). Współtwórca projektów fotograficznych: „Elbląskie Formy Przestrzenne w Fotografii” i „Jam Session 2013”. Autor wystaw indywidualnych: „Żuławy”, „Las”, „Zdarza się” oraz albumu „Oberland. Nie ma takiego miejsca”. Otrzymał wyróżnienie w ogólnopolskim konkursie Szkoły Mistrzów Fotografii Gazety Wyborczej w 2013 r., Nagrodę Rady Programowej Centrum Sztuki Galeria El podczas 30 Jubileuszowego Salonu Elbląskiego w roku 2019 oraz Stypendium Artystyczne Prezydenta Elbląga w 2021 r. Od czasu do czasu współpracuje z Kwartalnikiem Społeczno-Kulturalnym „Prowincja”. Pracuje w Bibliotece Elbląskiej.

Organizatorzy: Narodowy Instytut Architektury i Urbanistyki, Centrum Sztuki Galeria EL

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.