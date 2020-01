Seniorze, chciałbyś poznać tajniki szydełkowania? Wykonać własną czapkę, firankę czy serwetkę? Klub Aktywnego Seniora jest właśnie dla Ciebie. Centrum Spotkań Europejskich Światowid w Elblągu zaprasza na warsztaty z szydełkowania.

Szydełkowanie wraca obecnie do łask, a zajęcia cieszą się popularnością. Nic dziwnego warsztaty pozwalają uczestnikom zrelaksować się, zapomnieć o troskach dnia codziennego. Uczestnicy „Rozmów przy szydełkowaniu” rozwijają swoją kreatywność, uruchamiają wyobraźnię i umożliwiają tworzenie niepowtarzalnych prac.

Spotkania przy szydełku to doskonała okazja do integracji, do pozyskania nowych umiejętności ale przede wszystkim do zabicia nudy i miłego spędzenia czasu.

Uczestników warsztatów nauczymy umiejętności technicznych. Nauczymy poprawnego trzymania szydełka, sposobu zawijania nici na palce, łańcuszka początkowego, jak zrobić oczko i pikotek oraz czytania wzorów.

Warsztaty pod nazwą „Rozmowy przy szydełkowaniu” odbywają się w ramach Klubu Aktywnego Seniora i są jednym z działań projektu pn. „Elbląscy edukatorzy dla seniorów”. Skierowane są do osób po 50. roku życia, chcących nauczyć się szydełkować lub rozwijać tę umiejętność, jednocześnie spędzając czas w miłej atmosferze.

Spotkania odbywają się w każdy poniedziałek o godz. 10 w CSE „Światowid” w Elblągu. Wstęp jest bezpłatny, a zajęcia prowadzone są przez Panią Krystynę wolontariuszkę, miłośniczkę rękodzieła. Każdy uczestnik spotkań zobowiązany jest przynieść ze sobą szydełko oraz kordonek.

Wszystkich zainteresowanych, którzy chcą poznać więcej szczegółów, prosimy o kontakt pod numerem tel. 55 611 20 59.