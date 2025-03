"Rózne i różniste" w Centrum Spotkań Europejskich "Światowid"

"Różne i różniste" to wystawa prac 10 autorek, którą będzie można oglądać w Centrum Spotkań Europejskich "Światowid". Wernisaż odbędzie się 5 marca o godz. 17.

Na wystawie można zobaczyć prace 10 kobiet, które amatorsko zajmują się malarstwem pod opieką Margarity Wójcik. Ich wspólna przygoda rozpoczęła się w 2010 roku, a prezentowane obrazy powstały w ciągu ostatnich dwóch lat. Każda artystka ma swój własny styl i podejście do malowania, co nadaje wystawie wyjątkowy charakter. Łączy je pasja i radość z tworzenia. Dla wszystkich malowanie to nie tylko hobby, ale także sposób na oderwanie się od codziennych spraw, rozwój umiejętności, poznawanie dzieł wielkich mistrzów i czerpanie inspiracji. Prace powstały w różnych technikach i formatach, a tematy obrazów są bliskie sercu każdej z autorek. Wystawa pokazuje, jak twórczość może łączyć i inspirować. Chcemy zachęcić wszystkich, którzy marzą o malowaniu, aby spróbowali swoich sił. Nie trzeba być profesjonalistą, by czerpać radość ze sztuki. Malowanie to piękna pasja, która rozwija, uszczęśliwia i pozwala odkrywać świat na nowo.

Autorki prac:

Ewa Baran, Barbara Gliniecka, Monika Górska, Beata Latała, Mirosława

Mazurek (ps. M. Sława), Elżbieta Piechowska, Jolanta Jakubów, Dorota

Świderska, Bożena Czarnota, Regina Ladyńska.

Data: środa, 5.03.2025 r., godz. 17:00

Miejsce: II piętro, CSE „Światowid” w Elbląg

Wstęp wolny, zapraszamy