Rozpoczyna się III Elbląski Konkurs Pianistyczny!

Już jutro (4 marca) ruszają przesłuchania III Elbląskiego Konkursu Pianistycznego organizowanego przez Zespół Państwowych Szkół Muzycznych im. K. Wiłkomirskiego w Elblągu oraz Stowarzyszenie Przyjaciół Muzyki w Elblągu. Tegoroczny konkurs z udziałem młodych muzyków odbędzie się w formie online.

- Na mapie polskich konkursów pianistycznych istniejemy od niedawna, ale niezmiernie cieszy nas pozytywny odbiór wydarzenia przez uczestników poprzednich edycji – podkreślają organizatorzy. Choć ze względu na pandemię koronawirusa kolejna edycja konkursu ma formę wirtualną, wspaniałych doznań muzycznych nie zabraknie również tym razem.

W jury III edycji Elbląskiego Konkursu Pianistycznego zasiadają prof. dr hab. Robert Marat z AM w Łodzi, ad. dr Kordian Góra z AM w Gdańsku i mgr Barbara Klekotko z AM w Bydgoszczy. Oceniać

będą jednak nie tylko muzycy, bo przewidziano także nagrodę publiczności.

- Zachęcamy do wejścia na nasz kanał i oddawania głosów na swoich faworytów w formie polubienia danego wykonania pod filmem uczestnika – informują organizatorzy.

Przesłuchania będą dostępne na kanale YouTube konkursu od 4 (8 rano) do 6 marca (22). Dodajmy, że na konkursowych playlistach będzie można wysłuchać także wykładu z psychologii muzyki. Dr Magdalena Gliniecka-Rękawik opowie o tym, “Jak gra na instrumencie wzmacnia odporność psychiczną?”

- Serdecznie zapraszam i ogromnie zachęcam do udziału w III Elbląskim Konkursie Pianistycznym - mówi Andrzej Korpacki, dyrektor ZPSM w Elblągu. - Mam nadzieję, że będzie to ogromny krok w karierze nowych adeptów tego pięknego instrumentu - dodaje.

Planowany w późniejszym terminie koncert laureatów odbędzie się również w serwisie YouTube.

Więcej o wydarzeniu na stronie www i profilu facebookowym konkursu.

Elbląska Gazeta Internetowa portEl.pl jest patronem medialnym III Elbląskiego Konkursu Pianistycznego.