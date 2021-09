Rozwijaj swoje pasje w Światowidzie

Jeśli lubicie aktywnie, twórczo i kreatywnie spędzać czas to… nowa oferta sekcji i warsztatów w Centrum Spotkań Europejskich „Światowid” w Elblągu jest skrojona właśnie dla Was.

Nadchodząca jesień w Światowidzie zapowiada się bardzo ciekawie. Przygotowaliśmy dla Was jeszcze więcej propozycji zajęć, warsztatów, sekcji niż zazwyczaj. Było to możliwe dzięki zakończeniu przebudowy i remontu Światowida.

Na sezon 2021/2022 przygotowaliśmy dla Was:

- ofertę, w której znajdują się zajęcia dla dzieci, młodzieży, dorosłych, seniorów i grup zorganizowanych;

- ofertę, w której nowością są warsztaty plastyczno - sensoryczne – „poczuj to, co ja”, warsztaty smykosensoryka, a także warsztaty tkackie i malarskie dla dzieci i młodzieży;

- każde zajęcia odbywają się w wyremontowanych i w pełni wyposażonych pracowniach Światowida;

- każde zajęcia w CSE Światowid to spotkanie z profesjonalnymi instruktorami;

- każde zajęcia w Światowidzie to zdobycie konkretnych umiejętności i kompetencji z zakresu rysunku, malarstwa, ceramiki, tkactwa czy śpiewu (wokalu);

- każde zajęcia to nauka, zabawa, twórcza aktywność i co najważniejsze własnoręczne wykonanie np. pracy plastycznej, obrazu czy naczynia.

Choć do końca wakacji zostało jeszcze ponad dwa tygodnie, to już dziś zapraszamy do zapoznania się z ofertą. Dajcie sobie więcej czasu na decyzję, przemyślenie i wybranie najlepszych zajęć w Światowidzie.

Po szczegóły zapraszamy na naszą stronę internetową, do zakładki kursy i sekcje.