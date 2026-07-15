Rusza Kino pod chmurką

Zapraszamy wszystkich miłośników kina na kolejną edycję Letniego Kina pod Chmurką, która odbędzie się w sobotę, 18 lipca, na dziedzińcu Muzeum Archeologiczno-Historycznego w Elblągu. Początek seansu zaplanowano na godz. 21:45.

Tego wieczoru wyświetlony zostanie film „Pomoc domowa” – trzymający w napięciu thriller oparty na bestsellerowej powieści Freidy McFadden. Historia Millie, która podejmuje pracę w domu zamożnego małżeństwa i odkrywa skrywane przez nich mroczne tajemnice, pełna jest nieoczekiwanych zwrotów akcji i zaskakujących odkryć. To propozycja dla wszystkich miłośników mocnych emocji i filmów, które trzymają w napięciu aż do ostatniej minuty. Ze względu na charakter filmu seans przeznaczony jest dla widzów od 16. roku życia.

Serdecznie zapraszamy do wspólnego spędzenia sobotniego wieczoru pod gwiazdami. Wstęp wolny!