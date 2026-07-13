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83-latek zabłądził w lesie, znalazły go służby

 Elbląg, 83-latek zabłądził w lesie, znalazły go służby

83-letni mężczyzna, który zabłądził wczoraj (12 lipca) w lesie, dziś na ranem został odnaleziony przez zaangażowane w poszukiwania służby. Cały i zdrowy, choć wyziębiony i odwodniony, po nocy spędzonej w lesie trafił pod opiekę medyków.

Dziękujemy za pomoc i wsparcie: Państwowej Straży Pożarnej, druchom z Ochotniczych Straży Pożarnych, a także policjantów z OPP w Olsztynie i koordynującym poszukiwania policjantom z Wydziału Poszukiwań i Identyfikacji Osób Komendy Wojewódzkiej Policji w Olsztynie.


A moim zdaniem...

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