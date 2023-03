Rusza XXV Ogólnopolski Festiwal Sztuki Słowa „…czy to jest kochanie?”

Już jutro (17 marca) rusza jubileuszowa XXV edycja Ogólnopolskiego Festiwalu Sztuki Słowa „...czy to jest kochanie". Elbląg stanie się areną zmagań blisko 50 miłośników słowa z całej Polski, które będzie oceniać znamienite jury. Zapraszamy wszystkich chętnych na przesłuchania artystów - wstęp wolny. Takie wydarzenie wymaga szczególnej oprawy i dekoracji. Zobaczcie, jak zmienił się hol Centrum Spotkań Europejskich „Światowid” w Elblągu. Zobacz zdjęcia

Darmowe przesłuchania

- Świetne teksty i doskonałe kompozycje muzyczne - od zawsze uczestnicy Festiwalu udowadniają, jak wyśmienicie można połączyć słowo i muzykę — mówią organizatorzy. – Dlatego też już dziś zapraszamy wszystkich elblążan, którzy chcieliby uczestniczyć w tym wyjątkowym wydarzeniu, na bezpłatne przesłuchania zgłoszonych do Festiwalu artystów. Wszystkie występy będzie można zobaczyć w sobotę, 18 marca - dodają organizatorzy.

Scena na Piętrze będzie areną artystycznych zmagań recytatorów. Tam m.in. usłyszymy fragmenty utworów Adama Mickiewicza, Olgi Tokarczuk, wiersze Haliny Poświatowskiej. W Galerii Nobilis zaprezentują się wykonawcy piosenki poetyckiej. W jury Festiwalu zasiądą w tym roku: Monika Kowalczyk – Kogut, Jarosław Wasik, Krzysztof Ogłoza – dodają organizatorzy. Przesłuchania recytatorów zaczynają się o godzinie 10:00, a uczestników w kat. piosenka poetycka o godz. 17:00.

Koncert Laureatów i Gala Finałowa

Spośród blisko 50 uczestników wyłonieni zostaną najlepsi, którzy wystąpią podczas niedzielnego Koncertu Laureatów (rozpocznie się on 19 marca o godz. 17:00). Uwieńczeniem całości będzie koncert wyjątkowej artystki: Stanisławy Celińskiej, która wystąpi wraz z zespołem pod kierownictwem Macieja Muraszko. Podczas koncertu, publiczności zgromadzonej w „Światowidzie” zaprezentowany zostanie materiał, który jest kompilacją ze wszystkich dotychczasowych płyt: „Atramentowej”, „Malinowej”, „Jesienna” oraz najnowszej „Przytul”. Będzie to wydarzenie, które zwieńczy jubileuszowy XXV Ogólnopolski Festiwal Sztuki Słowa „...czy to jest kochanie?”.

Wyjątkowa edycja, czyli dwie gwiazdy

Koncert Stanisławy Celińskiej oraz koncert galowy to nie wszystkie atrakcje, jakie w tym roku czekają na miłośników wartościowego słowa. Pierwszego dnia Festiwalu, czyli w piątek 17 marca, przed elbląską publicznością wystąpi Edyta Geppert. Recital tej wyjątkowej artystki z udziałem Piotra Matuszczyka (fortepian) i Jerzego Szareckiego (trąbka), wg scenariusza i w reżyserii Piotra Loretza zapowiada się wyjątkowo. Wydarzenie, które rozpoczyna jubileuszowy XXV Ogólnopolski Festiwal Sztuki Słowa „...czy to jest kochanie?” odbędzie się w piątek 17 marca br. o godz. 19:00.

Zostały ostatnie bilety

Ale tylko na koncert Stanisławy Celińskiej wraz z zespołem pod kierownictwem Macieja Muraszko. Zachęcamy do zakupu. Bilety na koncert można nabyć:

• online

• w kasie Centrum Spotkań Europejskich „Światowid” w Elblągu. Kasa jest czynna od poniedziałku do piątku od godz. 14.30 do 20.30 (lub 15 minut przed pierwszym seansem). W soboty i niedziele od godz. 11:30 do 20:30

• w biletomacie znajdującym się w holu CSE „Światowid” w Elblągu (płatność kartą) w godz. 8:00-21:00

Więcej informacji pod numerem: 55 611 20 68 lub mailowo pod adresem: marketing@swiatowid.elblag.pl