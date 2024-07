Ruszył kolejny Letni Salon Muzyczny

Kolejne wakacje w Elblągu oznaczają kolejny Letni Salon Muzyczny w Bażantarni organizowany przez Elbląskie Towarzystwo Kulturalne przy wsparciu elbląskiego teatru. Zobacz zdjęcia z inauguracyjnego (7 lipca) koncertu XXVII edycji corocznej imprezy.

"Spotkania z muzyką, słowem, obrazem i przyrodą" – tak Teresa Wojcinowicz, prezes ETK, określiła Letni Salon Muzyczny na początku tegorocznej edycji. Pierwszemu spotkaniu patronował w tym roku Baczyński.

- Krzysztof Kamil Baczyński to jeden z najwybitniejszych polskich poetów młodego pokolenia, jego twórczość przypada na okres okupacji i obejmuje ok. 500 utworów. Tworzył niezapomniane wiersze miłosne, których bohaterką uczynił swoją żonę Barbarę oraz wiersze będące manifestem patriotyzmu i walki o wolność. Zginął w pierwszych dniach powstania warszawskiego, ale jego twórczość pozostała z nami i do tej pory bezustannie inspiruje i porusza. Dzisiejszym koncertem chcemy oddać cześć i uczcić pamięć wszystkich bohaterów powstania warszawskiego w roku 80 rocznicy jego wybuchu – tak wprowadzała w tematykę dzisiejszego koncertu Jolanta Nidzgorska, sekretarz literacki Teatru im. A. Sewruka. Wiersze poety wyśpiewał Sławomir Zygmunt, muzyk, dziennikarz, pisarz. Jest m. in. autorem powieści, sztuk teatralnych, muzyki do filmów dokumentalnych.

W koncercie wzięli też udział prezydent Elbląga Michał Missan i wiceprezydent Katarzyna Wiśniewska.

- Życzę wspaniałych doznań muzycznych, bo jeśli chodzi o przyrodę sprawę już mamy załatwioną - powiedział m. in. Michał Missan. - Bardzo dziękuję za organizację tej imprezy – zwrócił się do organizatorów.

Za tydzień uczestników salonu muzycznego czeka spotkanie ze sceną przy stoliku, a konkretnie z "Boże mój" Anat Gov. Wystąpią Marta Masłowska i Maciej Tomasik.

Elbląska Gazeta Internetowa portEl.pl jest patronem medialnym Letniego Salonu Muzycznego.