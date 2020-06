Rysunki z Warmii w Galerii EL

W Krużganku Centrum Sztuki Galerii EL zawisły nowe prace. Tym razem są to rysunki węglem tworzące cykl zatytułowany „Rysunki z Warmii”. Razem z ich autorem, Łukaszem Zedlewskim, zapraszamy serdecznie na wernisaż wystawy w czwartek 2 lipca o godzinie 18.

Łukasz Zedlewski to artysta blisko związany z regionami Warmii i Mazur, Żuław i Pomorza, który na swoich pracach w niesamowity sposób odkrywa urok dużych miast i małych wiosek, zachęcając do ich bliższego poznania. Jego rysunki węglem ukazują pasję artysty do skrupulatnego notowania detali oraz oddawania charakteru miejsc odwiedzanych podczas jego licznych podróży. Widzimy na nich jak czułe oko twórcy ujmuje esencję oglądanych przez niego obiektów i pejzaży. Sama forma szkicu pozwala artyście w najbardziej klarowny sposób przekazać pierwotny zamysł oraz towarzyszące mu w procesie twórczym emocje.

W pracach tych czuć bliski kontakt artysty z narzędziami jakimi się posługuje – sztabką węgla oraz szkicownikiem, które stanowią podstawowe akcesoria rysownika. Ekspresyjnie oddawane formy często odbijają się na sąsiadującej kartce, ukazując tym samym autentyczność i spontaniczność zapisu, w którym brak przesadzonej sterylności i dystansu.

Wiszące na ścianach rysunki powstałe w trakcie podróży do niedalekich miejscowości na Warmii i Mazurach, Żuławach i Pomorzu zestawione zostały z wypełniającymi szkicowniki zapiskami z dalekich wypraw do między-narodowych stolic kultury. Intymnym szkicom z codziennych wędrówek towarzyszą tu studia obrazów Francisco Goi czy pejzażu Izraela. Widzowie w pracach tych są w stanie rozpoznać miejsca mniej lub bardziej im znane - mogą zestawiać je z własnym spojrzeniem na znajome im pobliskie miasta i wsi. A może znajdą się również i tacy widzowie, którzy rysunki ze szkicowników skonfrontują ze wspomnieniami z dalekich podróży do Rzymu czy innych odległych miast?

Łukasz Zedlewski urodził się w roku 1989 w Olsztynie. Jest absolwentem Wydziału Malarstwa Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie. Dyplom magisterski uzyskał z wyróżnieniem w pracowni Malarstwa prof. Stanisława Baja, aneks z rysunku w Pracowni prof. Marka Wyrzykowskiego, aneks z grafiki warsztatowej w pracowni prof. Rafała Strenta w 2013 r. Doktorat na Wydziale Malarstwa w 2019 r. (promotor dr hab. Antoni Starowieyski). Od 2013 r. asystent w Katedrze Ogólnoplastycznej Wydziału Konserwacji Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie.

2 lipca, godz. 18:00 - wernisaż w Krużganku Galerii

3 lipca - 2 sierpnia - czas trwania wystawy

2 sierpnia, godz. 10.00 – 13.00 - finisaż w formie warsztatów, organizowany w ramach cyklu spotkań "Śniadanie na trawie"

Do odwołania obowiązują szczególne zasady odwiedzania Galerii EL i zwiedzania wystawy opisane w regulaminie.