Rzeka Kultury - płynący koncert i Grafatak

W sobotę (27 sierpnia) Stowarzyszenie Kulturalne Co Jest? zaprasza na drugi letni koncert na wodzie oraz bitwę na rysunki Grafatak na Przystani Grupy Wodnej.

Nadchodzący weekend zdominują wydarzenia związane z Elbląskim Świętem Chleba. Jednym z nich jest druga odsłona Rzeki Kultury - wydarzenia organizowanego przez Stowarzyszenie Kulturalne Co Jest? Będą kulturalne atrakcje dla oka i dla ucha, a wszystko nad rzeką Elbląg naprzeciwko Starego Miasta.

Około godziny 16 na Przystani Grupy Wodnej rozpoczniemy potyczki na pędzle, markery i spraye. Popularny Grafatak - Bitwa Na Rysunki każdorazowo gromadzi młodych artystów, których proces twórczy można podglądać oraz publiczność dopingującą ich w twórczych zmaganiach.

W skrócie - przed rozpoczęciem losowany jest temat, na który artyści w ciągu 3 godzin winni są stworzyć pracę plastyczną - malując, rysując, klejąc i wycinając, w dowolnej technice. Po zakończeniu około godz. 19:00 - 19:30 zgromadzona publiczność głosując wybiera pracę, która najbardziej przypadła jej do gustu, a zwycięski artysta otrzymuje okolicznościowy puchar i nagrodę pieniężną. Wszystko odbywa się przy muzyce, w luźnej i wesołej atmosferze, za priorytet biorąc sobie przede wszystkim dobrą zabawę.

W międzyczasie około godz. 17 na rzekę Elbląg z przystani wyruszy wyjątkowa scena. Na pływającej platformie zainstaluje się zespół Follow Rivers, który podążając niespiesznie w kierunku Mostu Unii Europejskiej zagra kilka piosenek w stylistyce folkowej. Każdy kto będzie chciał uczestniczyć w takim niecodziennym koncercie winien będzie wsiąść w kajak, rower wodny motorówkę, łódź bądź inny pojazd pływający i dołączyć do platformy płynąc beztrosko po rzece wraz z koncertem. Sprzęt wodny można rezerwować na Przystani Grupy Wodnej, a doświadczenia pierwszego takiego koncertu, na którym wystąpił ukraiński artysta Postman pokazały, że jest to kameralna, ale niezwykle fajna i relaksująca forma słuchania muzyki.

Follow Rivers

To indie folkowe małżeństwo Patrycja i Krzysztof. Razem z nietuzinkowym i ciepłym wokalem oraz gitarą zarówno akustyczną jak i elektryczną, tworzą domowy klimat, przy którym łatwo o wzruszenie. W tekstach objawiają swoją wrażliwość na otaczający świat. Dotykają rzeczy, które w pędzie życia zostają niezauważone. Często śpiewają wspólnie tworząc różnorodne harmonie, czasami sięgają po ukulele. Wśród ich inspiracji znajdują się m.in Angus and Julia Stone, The Lumineers, a także polski zespół avant-popowy Mikromusic.

