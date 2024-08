Sekcje i warsztaty w Światowidzie

fot. materiały CSE Światowid

Wrzesień to czas powrotów do szkoły, do pracy, a może... do pasji? W Centrum Spotkań Europejskich „Światowid” w Elblągu czeka na Was prawdziwy kulturalny kocioł, w którym każdy znajdzie coś dla siebie. Czy jesteś dzieckiem, nastolatkiem, dorosłym czy seniorem drzwi do świata sztuki stoją dla Ciebie otworem!