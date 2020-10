Seniorze, nie siedź w domu! Te zajęcia są dla Ciebie

Jesień wcale nie musi być nudna! Centrum Spotkań Europejskich „Światowid” zaprasza chętnych seniorów na zajęcia z małych form artystycznych. Przed nami cztery spotkania z różnymi technikami; w programie m.in. malarskie miniatury, warsztaty tkackie i podstawy introligatorstwa. Na odkrycie pasji nigdy nie jest za późno. Zapraszamy!

Zajęcia będą okazja do rozwinięcia zdolności manualnych i kompozycyjnych, a także do wykonania użytecznych przedmiotów o walorach artystycznych. To także okazja do poznania osób o podobnych zainteresowaniach w miłej i kameralnej atmosferze.

12 października 2020, godz. 10-11.30

Malarskie miniatury

Mały format - wiele emocji. Z tą myślą przewodnią poeksperymentujemy z materią i technikami malarskimi. Efektem naszych zajęć będą piękne, małoformatowe dekoracyjne obrazy w nowoczesnym stylu.

26 października 2020, godz. 10-11.30

Warsztaty tkackie na ramkach cz. 1

Uczestnicy warsztatów wykonają swoją własną, ręcznie tkaną makatkę, mini gobelin lub zakładkę, którą po wykończeniu, będą mogli zabrać ze sobą do domu. Poznają podstawy budowy tkaniny i kilka prostych technik tkackich.

9 listopada 2020, godz. 10-11.30

Warsztaty tkackie na ramkach cz. 2

Uczestnicy warsztatów wykonają swoją własną, ręcznie tkaną makatkę, mini gobelin lub zakładkę, którą po wykończeniu, będą mogli zabrać ze sobą do domu. Poznają podstawy budowy tkaniny i kilka prostych technik tkackich.

23 listopada 2020, godz. 10-11.30

Szycie notesu/szkicownika - podstawy introligatorstwa

Jesienne wieczory sprzyjają pisaniu i rysowaniu przy gorącej herbacie lub kakao. Satysfakcja z procesu twórczego jest o wiele większa, gdy możemy wyrażać siebie w notesie czy szkicowniku wykonanym od podstaw. Jest to bardzo wdzięczny i relaksujący proces, który nagradza nas pięknymi efektami.

miejsce | Centrum Spotkań Europejskich „Światowid” Plac Jagiellończyka 1, Elbląg

zapisy | tel. 55 611 20 59

e-mail | aleksandra.bednarczuk@swiatowid.elblag.pl

www.swiatowid.elblag.pl