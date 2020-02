Seniorze, to są warsztaty dla Ciebie

Za oknem zimno, mokro i szaro, a w telewizji wciąż to samo. Po co się nudzić, skoro można przyjść do Centrum Spotkań Europejskich „Światowid” w Elblągu i kreatywnie spędzić czas, poznać nowych ludzi.

Jesteśmy miejscem, które stwarza przestrzeń i odpowiednie warunki do podejmowania działań aktywizujących każdą grupę społeczną. Nasze warsztaty dają możliwość wyrażania siebie, poznawania nowych ludzi, likwidują również bariery komunikacyjne. Zapraszamy na warsztaty z rękodzieła do Centrum Spotkań Europejskich „Światowid” w Elblągu. Podczas zajęć będzie można poznać takie techniki jak tkactwo, haft, filcowanie i wiele innych. W ramach zajęć wykonane zostaną mapy marzeń, kolażowe plany noworoczne oraz makatki na ścianę. Zajęcia odbędą się w dniach 10 i 24 lutego w godzinach 13:00 - 15:00. Zajęcia poprowadzi Anna Dukszta. Zapisy pod numerem telefonu 55 611 20 59 lub mailowo aleksandra.bednarczuk@swiatowid.elblag.pl Serdecznie zapraszamy!

CSE Światowid