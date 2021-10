Sentymenty i nadzieje. Premiera "Powrotów" AG Carmen

- "Powroty" to sentymentalna opowieść z nutką nadziei w przekazie. Myślę, że to utwór, który charakteryzuje taneczny vibe, przy którym można trochę odpłynąć – tak AG Carmen, czyli Agata Wysocka, zapowiadała na naszych łamach swój najnowszy utwór, który dziś (28 października) ma swoją premierę. Dodajmy od razu, że teledysk do "Powrotów" nagrano w Galerii EL.

Mam wokół siebie zasnutą z przeszłości zasłonę Pamiętam tylko nasze najlepsze dni i noce - tak zaczyna pochodząca z Elbląga artystka swój najnowszy utwór. Utwór, który doczekał się też bardzo "elbląskiego" teledysku. - Piękne wnętrze Galerii EL, konkretnie Prezbiterium, posłużyło za tło do teledysku kręconego przez zespół elbląskiej artystki Agaty Wysockiej – czytamy w mediach społecznościowych galerii. - Kibicując zawsze naszym elbląskim artystom, zachęcamy do śledzenia poczynań Agaty i oczywiście zerknięcia (...) jak Galeria EL prezentuje się przed kamerami. Może będzie Oscar za rolę drugoplanową – napisali "Galernicy". Dodajmy, że w klipie "wystąpiła" także wystawa Elementaria, która aktualnie znajduje się w galerii. Tym razem AG Carmen zobaczymy w teledysku razem zespołem: Michałem Lange, Kacprem Budziszewskim, Michałem Piotrowskim i Adamem Świerczyńskim. Za realizacją wideo stoi Patrycja Gdula. Więcej o "Powrotach" pisaliśmy tutaj. - Dajcie zabrać się w kosmiczną przestrzeń, a może nawet na księżyc – zachęca opis klipu zamieszczonego w serwisie YouTube. "Powrotów" posłuchamy na popularnych platformach streamingowych.

TB