Sesja jazzowa przed przerwą

Stowarzyszenie Laboratorium Sztuki i Klub Środowisk Twórczych Krypta zapraszają na kolejną plenerowową jam session. Będzie to sesja przed dwutygodniową przerwą.

Po raz pierwszy w Elblągu zagrają młodzi artyści: Mateusz Bliskowski - gitara i Jakub Kreft - gitara basowa. Razem z nimi wystąpią doświadczeni jazzmani: Tomasz Grzegorski - saksofon i Piotr Jankowski - perkusja.

Piotr Jankowski – razem z Maciejem Sikałą i Mariuszem Bogdanowiczem współtworzył trójmiejskie środowisko jazzowe w latach 70. i 80. Laureat konkursu Jazz Junior i Złotej Tarki. Jest jednym z założycieli takich zespołów jak: Time Quartet, Big Band Gdańsk oraz New Coast. W latach 80. razem z formacją ANTYQINTET wyjechał do Hamburga, gdzie rozpoczął studia na wydziale jazzu. Współpracował z takimi gwiazdami jak m.in. Clark Terry, Fredie Habbard, Woody Show, Johny Gryffin. Również w Hamburgu rozpoczął współpracę z Włodkiem Pawlikiem, zakładając razem ze Zbigniewem Wegehauptem “Włodek Pawlik Trio”. W Polsce znany jest głównie jako perkusista i współzałożyciel zespołu New Life’m, którego wokalistami byli m.in. Mieczysław Szcześniak i Natalia Niemen. Ostatnim jazzowym projektem artysty jest quartet ASAF, w którego skład wchodzą również: Maciej Sikała, Joanna Gajda i Michał Barański. Na swoim koncie ma nagranych ponad 30 CD oraz udział w licznych programach TV i PR.

Tomasz Grzegorski - zadebiutował na scenie jazzowej w 1997 roku w zespole Quintessence Eryka Kulmy. Wraz z zespołem Parnas Jazz Quintet i kwintetem Jerzego Małka został laureatem wielu festiwali jazzowych. W latach 1999-2005 grał w Sekstecie Janusza Muniaka i występował regularnie w Jazz Club U Muniaka w Krakowie. W 2005 roku został zaproszony przez światowej sławy skrzypka Nigela Kennedy do zespołu Nigel Kennedy International Quintet z którym grał koncerty na całym świecie przez prawie 9 lat. Od kilkunastu lat współpracuje z kazimierzem Jonkiszem i jego Kwartetem Energeny. Do niedawna tworzył Wojtek Karolak Trio. Od kilku lat na stałe związany jest ze Stanisławem Sojką i uczestniczy też z Radzimirem Dębskim w projekcie Historia Jazzu. Koncertował i koncertuje m.inn. z Urszulą Dudziak, Zbigniewem Namysłowskim, Michałem Urbaniakiem, Edem Cherry, Jonem Lordem, Jeffem Beckiem i wieloma innymi gwiazdami. Jako muzyk sesyjny współpracował z Renatą Przemyk, Kajah, Pawłem Kukizem, Maciejem Maleńczukiem, a jako muzyk orkiestrowy z Jarosław Śmietana Symphonic Sound, z wieloma big-bandami, warszawskimi i berlińskimi teatrami, nawet operami. Występuje na wielu festiwalach jazzowych na całym świecie.

"Jazzowy Elbląg 2021" potrwa do końca sierpnia i jest realizowany przy współudziale finansowym samorządu Elbląga.

Zapraszamy serdecznie pod namiot, na teren Centrum Sztuki Galeria EL. Wstęp wolny. Czwartek 12 sierpnia, godz. 19.