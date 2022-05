Sezon z The Metropolitan Opera dobiega końca

W Kinie Światowid wielkimi krokami zbliża się koniec sezonu transmisji z The Metropolitan Opera w Nowym Jorku. Miłośnicy opery od października podziwiać mogli najwybitniejszych artystów. Nie zabrakło również polskiego akcentu. W Rigoletto oczarował nas Piotr Beczała, a w Eurydynce Józef Orliński. Do końca sezonu pozostały tylko dwie opery i to w premierowym wydaniu. Najbliższy spektakl „Łucja z Lammermooru” 21 maja o 18:55. Sezon zakończy „Hamlet” 4 czerwca o 18:55.

21 maja, godz. 18:55 Łucja z Lammermooru Sopranistka Nadine Sierra wciela się w jedną z najwspanialszych i najbardziej charakterystycznych operowych ról – w Łucję z Lammermooru, udręczoną heroinę z dzieła Donizettiego – w nowej inscenizacji australijskiego reżysera teatralnego i filmowego Simona Stone’a. W roli Edgara, ukochanego Łucji, zobaczymy tenora Javiera Camarenę, partię despotycznego brata tytułowej bohaterki zaśpiewa baryton Artur Ruciński, zaś partię Rajmunda, opiekuna Łucji, zaśpiewa bas Matthew Rose. Dyryguje Riccardo Frizza. Autor: Gaetano Donizetti Czas trwania: 224 minuty [z dwiema przerwami] Obsada: Nadine Sierra (Łucja z Lammermooru), Javier Camarena (Edgar), Artur Ruciński (Enrico), Matthew Rose (Rajmund) Twórcy: Riccardo Frizza (dyrygent), Simon Stone (reżyseria), Lizzie Clachan (scenografia), Alice Babidge (kostiumy), James Farncombe (światło), Cory Weaver (zdjęcie w tle 4 czerwca, godz. 18:55 Hamlet Po światowej premierze inscenizacji Hamletaaustralijskiego kompozytora Bretta Deana na festiwalu operowym w Glyndebourne, brytyjski The Guardiannapisał: „Nieczęsto współczesna opera brzmi aż tak dobrze. Szekspir rzuca kompozytorom rękawicę, która w wielu przypadkach nie powinna być podnoszona, lecz HamletDeana sprostał zadaniu”. Teraz ta niezwykła współczesna opera zadebiutuje na ekranach kin. Reżyseruje Neil Armfield, dyryguje, debiutujący w Met, Nicholas Carter. Na scenie zobaczymy członków pierwotnej obsady, m.in. tenora Allana Claytona w roli tytułowej. Partnerować będą mu sopranistka Brenda Rae jako Ofelia, mezzosopranistka Sarah Connolly jako Gertruda, baryton Rod Gilfry jako Klaudiusz, a także, cieszący się mianem operowej legendy, bas Sir John Tomlinson jako duch ojca Hamleta. Autor: Brett Dean / Libretto by Matthew Jocelyn Czas trwania: 214 minut [z przerwą] Obsada: Allan Clayton (Hamlet), Brenda Rae (Ofelia), Sarah Connolly (Gertruda), Rod Gilfry (Klaudiusz), John Relyea (duch ojca Hamleta), Jacques Imbrailo (Horacy), William Burden (Poloniusz), David Butt Philip (Laertes), Christopher Lowrey (Gildenstern), Aryeh Nussbaum Cohen (Rozenkranc) Twórcy: Nicholas Carter (dyrygent), Neil Armfield (reżyseria), Ralph Myers (scenografia), Alice Babidge (kostiumy), Jon Clark (światło), Denni Sayers (choreografia), Richard Hubert Smith / Glyndebourne Productions Lt (zdjęcie w tle) Bilety na film można nabyć: online

w kasie Centrum Spotkań Europejskich "Światowid". Kasa jest czynna od poniedziałku do piątku od godz. 14.30 do 20.30 (lub 15 minut przed pierwszym seansem). W soboty i niedziele od godz. 11:30 do 20:30

w biletomacie znajdującym się w holu CSE "Światowid" (płatność kartą) w godz. 8:00-21:00 Więcej informacji pod numerem: 55 611 20 56/76 lub mailowo pod adresem: kino@swiatowid.elblag.pl

Kino Światowid