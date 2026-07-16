Projekt „Sfery Dialogu”, złożony przez Elbląskie Towarzystwo Kulturalne w partnerstwie z Warmińsko-Mazurską Biblioteką Pedagogiczną w Elblągu i Stowarzyszenie Lavoriškių bendruomenė (Wspołnotę Łwaryską) na Wileńszczyźnie dobiega końca. Dzięki kilkudniowej wizycie animatorów kultury, bibliotekarzy i wolontariuszy z rejonu wileńskiego na Litwie kontynuowane były zapoczątkowane kilka lat wcześniej działania między środowiskiem bibliotekarzy i pedagogów z Wileńszczyzny.

W tegorocznych wydarzeniach projektowych uczestniczyli bibliotekarze i animatorzy kultury, będący liderami lokalnych inicjatyw kulturalnych i edukacyjnych. Uczestnicy mieli okazje poznać subregion elbląski, aktywność lokalnych organizacji pozarządowych oraz ofertę WMBP w Elblągu skierowaną do osób spoza oświaty, chcących się rozwijać i uczyć pod okiem nauczycieli bibliotekarzy.

- Uczestnicy naszego projektu to Polacy z Wileńszczyzny, gdzie ponad 80% mieszkańców mówi po polsku, a ich dzieci uczęszczają do polskich szkół – podkreślała Elżbieta Mieczkowska, dyrektorka Warmińsko-Mazurskiej Biblioteki Pedagogicznej w Elblągu, pomysłodawczyni projektu. - Goście mieli okazję zwiedzić Frombork (Wzgórze Katedralne z miejscem pochówku Mikołaja Kopernika), odwiedzić Stowarzyszenie Mieszkańców „Wieś z Pomysłem” w Oleśnie oraz wziąć udział w warsztatach i spotkaniach w Warmińsko-Mazurskiej Bibliotece Pedagogicznej w Elblągu, odbyć warsztaty w Truso.TV czy odwiedzić Elbląskie Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Pozarządowych.

W ramach projektu w Warmińsko-Mazurskiej Bibliotece Pedagogicznej w Elblągu odbyły się specjalnie dedykowane uczestnikom zajęcia. Ich tematyka obejmowała komunikację (budowanie ciekawych treści dla mediów), ostrzeganie przed dezinformacją, a także przedstawienie współczesnej roli bibliotek jako trzeciego miejsca, otwartego na potrzeby czytelników i budowanie lokalnych partnerstw.

W zaplanowanych działaniach wzięło udział 12 osób, którzy oprócz zajęć warsztatowych i wizyt studyjnych znaleźli przestrzeń, by wspólnie wymieniać doświadczenia i inspirować się nawzajem.

Wyzwaniem dla uczestników były warsztaty w studiu telewizyjnym, Truso.TV, gdzie wszyscy ćwiczyli wystąpienia przed kamerą. Dziennikarze zwracali uwagę na praktyczne podejście do wystąpień publicznych, podkreślając, że sama teoria to za mało, aby nabrać wprawy i pewności siebie. Uczestnicy projektu mogli przełamać bariery, stając za kamerą, wcielając się w korespondenta telewizyjnego.

Pełne dobrej energii, kreatywności i inspiracji było również spotkanie z pisarką Wiolettą Piasecką, czy wizyta studyjna w Stowarzyszeniu Mieszkańców Wsi „Oleśno- Wieś z Pomysłem”. Uczestnicy mieli też okazję odwiedzić Dom pod Cisem, czyli centrum integracji społecznej Stowarzyszenia ESWiP w Elblągu, w którym poznali zasady ekonomii społecznej, praktyczne zastosowanie idei zero waste oraz wielorakie formy wsparcia dedykowane poczatkującym organizacjom pozarządowym.

WMBP

Uczestniczki projektu ze strony litewskiej doceniały możliwość poznania lokalnych inicjatyw społecznych, mechanizmów wsparcia oraz rodzajów współpracy między podmiotami działającymi lokalnie.

Uczestnicy podkreślali wartość nowych znajomości i wspólnych doświadczeń.

– Mieliśmy kilka bardzo ciekawych wyjazdów i zajęć w Elblągu, które na długo pozostaną w naszej pamięci. Poznaliśmy nowe osoby, nawiązaliśmy kontakty, a o to przecież chodziło w tym projekcie – powiedziała Teresa Puchalska z Ławaryszek.

Projekt „Sfery Dialogu” okazał się przede wszystkim praktycznym mostem łączącym ludzi sąsiednich państw i rozwijającym ich kompetencje. Wydarzenia i spotkania, które odbyły się w ramach projektu „Sfery Dialogu” dowiodły, że współpraca między instytucjami, samorządami czy partnerami nie kończy się na deklaracjach, lecz opiera się na realnych działaniach.

Krystyna Tamkelun dodała:

– Litwini i Polacy mają bardzo dużo wspólnych tradycji - religijnych, kulturalnych... Bardzo miło jest tu przyjeżdżać, zwiedzać, poznawać, uczyć się. Dziękujemy wszystkim, którzy przyczynili się do realizacji tego projektu.

Tego typu opinie potwierdzają, że projekt połączył obie społeczności i zbudował trwałe relacje, a wszystkie działania i aktywności projektowe były dla uczestników wartością samą w sobie.

Po ewaluacji projektu, która odbyła się online 14.07.2026 r. popartej badaniami ankietowymi uczestników, wiemy że uczestnicy wrócili do swoich środowisk bogatsi o nowe umiejętności, inspiracje i kontakty. Projekt wzmocnił więzi międzykulturowe i potwierdził, że polsko-litewskie sąsiedztwo można rozwijać na bazie wspólnych tradycji i wartości.

To wcześniej potwierdziła redakcji portel.pl Krystyna Tankeliun:

– Litwini i Polacy mają bardzo dużo wspólnych tradycji - religijnych, kulturalnych... Bardzo miło jest tu przyjeżdżać, zwiedzać, poznawać, uczyć się. Dziękujemy wszystkim, którzy przyczynili się do realizacji tego projektu.

Tego typu opinie potwierdzają, że złożony przez ETK projekt, dzięki zaangażowaniu obu partnerów, ubogacił obie strony: polską i litewską oraz wzmocnił relacje, zaś wszystkie działania i aktywności projektowe były dla uczestników wartością samą w sobie.

Zadanie publiczne jest współfinansowane ze środków Województwa Warmińsko-Mazurskiego.