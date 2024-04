Siła płynąca z natury. Syropy i nalewki w Klubie Aktywnego Seniora

Czy wiesz, że natura obdarza nas bogactwem skarbów, które mogą przynieść ulgę w codziennych dolegliwościach zdrowotnych? Zapraszamy 17 kwietnia na kolejne spotkanie w ramach Klubu Aktywnego Seniora w Centrum Spotkań Europejskich „Światowid” w Elblągu, podczas którego będziemy zgłębiać tajniki przygotowywania syropów i nalewek pod okiem doświadczonego znawcy ziół - Ireneusza Zandera.

W czasie warsztatów będziemy eksplorować różnorodne właściwości ziół i roślin, które potrafią zdziałać cuda dla naszego zdrowia i samopoczucia. Ireneusz Zander, nasz pasjonat i znawca zielarstwa, poprowadzi nas przez fascynujący świat syropów i nalewek. Dowiemy się, jak odpowiednio dobrać składniki, aby stworzyć napoje o korzystnym wpływie na nasze ciało i umysł. Siła płynąca z natury to motto, które przyświeca naszym spotkaniom. Wierzymy w moc roślin, ich naturalne właściwości i zdolność do wspomagania naszego zdrowia. Dlatego też chcemy zaprosić wszystkich chętnych seniorów do doświadczenia tego magicznego świata wraz z nami. Zajęcia są bezpłatne. Obowiązują zapisy, ilość miejsc ograniczona.

Data: 17 kwietnia

Godzina: 10:00-11:30

Miejsce: Pracownia tkacka, CSE „Światowid” w Elblągu

Zapisy: 55 611 20 59/85