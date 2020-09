„Śladami przeszłości do nowoczesności”. Weź udział w grze miejskiej!

Od kilku już lat gry miejskie z powodzeniem promują miasta, ważne wydarzenia czy postacie, zapewniając przy tym porządną porcję wiedzy i zabawy jej uczestnikom. Centrum Spotkań Europejskich „Światowid” zaprasza do odkrycia na nowo historii odzyskania przez Polskę niepodległości. Wszystko za sprawą gry miejskiej, która odbędzie się 30 września w Elblągu. Zapraszamy do udziału i życzymy powodzenia!

Gra miejska „Śladami przeszłości do nowoczesności” skierowana jest głównie do dzieci i młodzieży. W grze może wziąć udział maksymalnie dziesięć grup pięcioosobowych, w przypadku większej ilości chętnych o udziale decyduje kolejność zgłoszeń. Każda z grup musi mieć opiekuna. Grupy podążając za wskazówkami będą rozwiązywać kolejne zagadki prowadzące do finału. Polecenia oraz zadania będą powiązane z wydarzeniami prowadzącymi do odzyskania niepodległości przez Polskę, ale również faktów i legend dotyczących Elbląga. Uczestnicy wskazówek będą szukać w miejscach związanych z kulturą oraz w zabytkowych punktach.

Gra odbędzie się 30 września (środa) w godzinach od 10 do 14. Zaczynamy w siedzibie Centrum Spotkań Europejskich „Światowid” w Elblągu. Zwycięskie grupy otrzymają dyplomy oraz nagrody w postaci książek, gier planszowych lub bonów upominkowych. Udział w grze jest bezpłatny.

Regulamin, karta zgłoszeniowa oraz oświadczenia znajdują się na stronie internetowej CSE „Światowid”. Wszelkie pytania prosimy kierować pod nr tel. 55 611 20 89, 509 468 872 lub e-mailem na adres: paulina.ponichtera@swiatowid.elblag.pl.



Gra miejska "Śladami przeszłości do nowoczesności" jest organizowana w ramach projektu „Nieodległa Niepodległa” dofinansowanego ze środków Programu Wieloletniego NIEPODLEGŁA na lata 2017-2022 w ramach Programu Dotacyjnego „Koalicje dla Niepodległej #wiktoria1920”.