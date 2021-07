„Śniadania na trawie” wracają do Galerii EL.

Podobnie jak w roku ubiegłym cztery wakacyjne niedzielne poranki można będzie spędzić słuchając koncertów i muzyki mechanicznej, aktywizując się podczas zajęć jogi i oczywiście próbując ciekawostek kulinarnych robionych wyłącznie ze zdrowych, ekologicznych produktów. Pierwsze spotkanie już 4 lipca od godz. 10:00.

„Śniadanie na trawie” ma już w Centrum Sztuki Galeria EL kilkuletnią tradycję. W tym roku realizowane jest wspólnie i dzięki inicjatywie Stowarzyszenia Laboratorium Sztuki. Niedzielne spotkania dają okazję do wspólnego relaksu, ciekawych rozmów z innymi uczestnikami, nadrobienia zaległości książkowych czy pogrania w gry na świeżym powietrzu.

Prócz aktywności spontanicznych, głównymi i stałymi elementami tegorocznych spotkań są koncert, wybór muzyczny zaprzyjaźnionych DJów (przed i po koncercie), zajęcia jogi oraz zdrowa eko kuchnia zapewniająca wegetariańskie przysmaki.

Śniadanie I - PROGRAM

4 lipca godz. 10:00 – 14:00

Muzyka mechaniczna – DJ Waldeck

11:00 Koncert - Jerry&ThePelicanSystem | Jerzy Mączyński solo (electro/jazz)

12:00 Joga – Iza Ejzler Holistis

EKO szamka – Niezły Kocioł

Spotykamy się na trawiastym dziedzińcu Galerii EL – niezależnie od pogody. Do dyspozycji są leżaki i pufy. Można zabrać kocyki, maty do ćwiczeń, książki, frisbee, skakanki, swoje kulinaria etc. W przypadku niesprzyjających warunków atmosferycznych wszelkie aktywności odbywać się będą w namiocie estradowym na dziedzińcu. Kolejne spotkania „Śniadań na trawie” odbędą się 18 lipca oraz 1 i 15 sierpnia. Wstęp na wszystkie spotkania wolny. Projekt Śniadania na trawie realizowany jest przez Stowarzyszenie Laboratorium Sztuki we współpracy z CS Galeria EL dzięki wsparciu finansowemu UM w Elblągu.