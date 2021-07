Śniadanie na trawie – trzeci raz ze smyczkiem!

Pomysł Stowarzyszenia Laboratorium Sztuki, by niedzielne letnie poranki spędzać w gronie przyjaciół ciesząc się obcowaniem z kulturą sprawdza się znakomicie. W niedzielę 1 sierpnia podczas trzeciego „Śniadania na trawie” w Galerii EL za koncertową część spotkania odpowiedzialny będzie kapitalny krakowski skrzypek Stanisław Słowiński.

Ideą „Śniadań na trawie” jest spędzenie kilku godzin w towarzystwie uśmiechniętych, otwartych ludzi (nie jest to warunek uczestnictwa ), w czasie których prócz typowej podczas śniadań konsumpcji kulinarnej, konsumować można również kulturę, sztukę i wspólną zabawę.

O żołądki dbamy proponując spróbowanie ekologicznego i zdrowego jedzenia. O duszę dbamy umilając czas muzyką przygotowaną przez zaproszonych znawców, wielbicieli i właścicieli pokaźnych kolekcji wartościowych nagrań oraz przygotowując kameralny koncert w namiocie estradowym, obok którego rozkładane są leżaki, pufy i koce. O ciało zaś dbamy zachęcając do udziału w zajęciach jogi z instruktorem lub po prostu do wszelkich aktywności jak badminton, frisbee, gra w bule itp we własnym zakresie. Książka w dłoni również jest witana z entuzjazmem!

Program najbliższego spotkania:

„Śniadanie na trawie” – Galeria EL

Niedziela 1 sierpnia godz. 10:00 – 14:00

Około 11:00 – koncert Stanisława Słowińskiego Solo

Około 12:00 – zajęcia z jogi prowadzone przez Izabelę Kowalinę

EKO kuchnia – Niezły Kocioł (wege potrawy, napoje, wszystko świeże, smaczne i dopiero co przygotowane)

Muzyka mechaniczna – Mr Move | Doin’ Work Records

Wstęp wolny

Cykl spotkań „Śniadanie na trawie” realizowany jest przez Stowarzyszenie Laboratorium Sztuki we współpracy z Centrum Sztuki Galeria EL dzięki wsparciu Departamentu Kultury UM w Elblągu.

Stanisław Słowiński

Z muzyką związany od 18 lat, swoją przygodę ze skrzypcami rozpoczął w wieku 5 lat. Jest współtwórcą nowego gatunku muzycznego: akustroniki. Współtworzy autorskie projekty; m.in. Stanisław Słowiński Quintet, AKT, DUCH, J.A.S.S Trio, Vetur Blóm, Orkiestra Rzeczypospolitej Krakowskiej. Laureat Grand Prix 39. Międzynarodowego Konkursu Młodych Zespołów Jazzowych Jazz Juniors z autorskim projektem Stanisław Słowiński Quintet. Laureat Nagrody Publiczności na I Międzynarodowym Jazzowym Konkursie Skrzypcowym im. Zbigniewa Seiferta. Laureat Stypendium Twórczego Miasta Krakowa 2014.

Wielokrotnie nominowany w kategoriach "Skrzypce" oraz "Nowa nadzieja" w ankiecie Jazz Top czytelników Jazz Forum. Jako lider projektów autorskich oraz jako sideman, współpracuje z kilkunastoma orkiestrami kameralnymi i symfonicznymi (m.in. Sinfonietta Cracovia, Krakowska Orkiestra Kameralna) koncertuje regularnie w całej Polsce oraz za granicą: Uczestniczył w realizacji projektów z takimi artystami jak Brian Eno, Ben Frost, Daniel Bjarnason, Elliot Goldenthal, Diego Navarro, Ludwig Wicki, Joe Hisaishi, Robert Kabara, Joanna Słowińska, Paweł Kaczmarczyk i Piotr Orzechowski.