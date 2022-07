Śniadanie na trawie w Galerii EL

Po raz trzeci Centrum Sztuki Galeria EL, dzięki wsparciu finansowemu Urzędu Miasta w Elblągu, zaprasza na “Śniadanie na trawie”, gdzie ponownie miło spędzimy wspólny poranek.

W programie:

Smacznie:

10:00 - 14:00 Restauracja Vegan Spot, Kawiarnia #Bez

Pyszne, ekologiczne i 100% wegańskie śniadania, kawa i ciasta (m.in. szakszuka z czerwonej soczewicy, pączki bez cukru, lemoniady, cold brew i wiele innych)

10:00 - 14:00 Kombinat Konopny S.A., Stoisko z produktami Kombinatu - możliwość zakupu, konsultacji, wymiany opinii i przetestowania niektórych produktów

10:00 - 14:00 Miligramy (kuchnia CBD)

Gotowanie na żywo z użyciem Kombinatowych produktów i poczęstunek konopny przygotowany przez autorkę bloga miligramy.pl

Muzycznie:

10:00 - 14:00 DJ. s.move (DJ. Roger)

Samba music

Aktywnie:

11:00 - 12:00 Zojafitness, Marta Demko - Zajęcia fitness

Gimnastyka kręgosłupa, rozciąganie i relaksacja

Edukacyjnie:

10:00 - 14:00 Helena Wojciechowska - Mandale z wykorzystaniem szablonu

Malarski chillout

Spotykamy się w niedzielę (31 lipca) o godz. 10 na dziedzińcu Galerii EL. Do dyspozycji będą leżaki i pufy. Można zabrać ze sobą kocyki, książki, skakanki, swoje kulinaria etc. Do zajęć ruchowych należy wziąć ze sobą maty.

W przypadku niesprzyjających warunków atmosferycznych wszelkie aktywności odbywać się będą w namiocie estradowym, na dziedzińcu.

Wszystkie aktywności są bez ograniczeń wiekowych a wstęp na wszystkie spotkania wolny.

Podczas niedzielnych poranków będzie można również obejrzeć aktualne wystawy znajdujące się w Galerii.

Śniadanie na trawie jest realizowane w ramach cyklu „Lato w formie” organizowanego przez prezydenta Miasta Elbląg