Śnieżny koszmar na Wysoczyźnie Elbląskiej

Śnieżyca, dziesiątki uwięzionych samochodów, zaginione dziecko i zwłoki znalezione w lesie. Na Wysoczyźnie Elbląskiej rozgrywa się dramat, w którym największym zagrożeniem okazuje się nie mróz, lecz drugi człowiek. Taki mroczny, pełen napięcia świat stworzyła Agnieszka Pietrzyk w swoim najnowszym thrillerze „Zasypani”. Premiera już 12 listopada.

Elblążanka Agnieszka Pietrzyk zadebiutowała w 2008 roku powieścią grozy "Obejrzyj się królu". Jest znana czytelnikom przede wszystkim z kryminałów. Autorka m.in takich tytułów jak:. „Zostań w domu”, „Nikt się nie dowie”, „Czas na miłość, czas na śmierć”, „Śmierć kolekcjonera”, „Porwanie”, „Pałac tajemnic", „Kto czyni zło”, "Terytorium", "Ostatnie słowo", „Zaproszenie” i „Autostrada”.

12 listopada ukaże się jej najnowszy thriller „Zasypani”.

- Wydawcy często proszą autorów o jedno zdanie, które opisze książkę i wyróżni ją spośród innych tytułów. Zdanie, które uchwyci jej charakter i zachęci czytelnika do sięgnięcia po nią. Autorzy mają na ten temat różne opinie. Jedni uważają, że dobra książka nie daje się zamknąć w jednym zdaniu. Inni twierdzą, że właśnie dobra książka powinna dać się tak opisać. Z marketingowego punktu widzenia trudno odmówić temu pomysłowi sensu. Gdybym więc miała opisać „Zasypanych” jednym zdaniem, brzmiałoby ono: Zimowy thriller z klaustrofobicznym klimatem o ludziach uwięzionych na drodze przez śnieżycę i zmuszonych do walki o przetrwanie – mówi Agnieszka Pietrzyk.

Skąd pomysł na taką fabułę?

- Wydawca zasugerował mi napisanie zimowej książki. Przyznam, że w pierwszej chwili zaczęłam się zastanawiać, co właściwie oznacza termin „książka zimowa”. Okazało się, że nie kryje się za nim nic tajemniczego. Po prostu akcja powinna rozgrywać się zimą. Postanowiłam, że w mojej powieści zima nie będzie jedynie tłem wydarzeń. Chciałam, żeby miała realny wpływ na akcję i losy bohaterów, żeby wymuszała decyzje, zmieniała ich sytuację i odbierała im możliwość wyboru. Stąd pomysł, by śnieżyca uwięziła grupę obcych sobie ludzi w samochodach na jednej z dróg. A jaka droga nadawała się do tego najlepiej? Oczywiście wojewódzka 503, biegnąca przez Wysoczyznę Elbląską – mówi autorka.

Akcja powieści rozgrywa się w ciągu zaledwie kilku godzin, podczas jednej grudniowej nocy. Zaczyna się od zaginięcia czternastomiesięcznej dziewczynki, która znika z jednego z samochodów. Na scenę wkracza wielu bohaterów, ale najważniejszą postacią jest młody porucznik. To on próbuje zapanować nad chaosem, odnaleźć dziecko i zapewnić bezpieczeństwo pozostałym kierowcom.

- "Zasypani" to zdecydowanie bardziej thriller niż kryminał. Zależało mi na tym, żeby było w nim dużo mroku i dramatyzmu. Żeby czytelnicy też poczuli tę zimę – podkreśla Agnieszka Pietrzyk.

„Zasypani” ukażą się 12 listopada i będą drugą premierą autorki w tym roku.

- Po raz pierwszy zdarzy się, że w ciągu jednego roku na księgarskie półki trafią dwie moje książki. Mam nadzieję, że to miła niespodzianka dla moich czytelników - podkreśla Agnieszka Pietrzyk.

Opis książki

Śnieżyca zasypuje drogę na Wysoczyźnie Elbląskiej. Kilkadziesiąt samochodów zostaje uwięzionych w zaspach. Szybkie nadejście pomocy nie jest możliwe. Magda Korwin wysiada na chwilę z auta, zostawiając w nim kilkunastomiesięczną córkę. Kiedy wraca, dziewczynki już nie ma. Rozpoczyna się dramatyczna akcja poszukiwawcza, którą dowodzi młody porucznik Denis Bałdyga. Wraz z innymi kierowcami przeszukuje uwięzione w zaspach auta i okolicę. Zamiast dziecka znajdują w pobliskim lesie ciało młodej kobiety z ustami pełnymi śniegu. Jest to pasażerka jednego z zasypanych samochodów. Wkrótce okazuje się, że zaginięcie dziewczynki jest dopiero początkiem koszmaru. Strach szybko przeradza się w podejrzliwość, a podejrzliwość w agresję. Uwięzieni na drodze ludzie zaczynają oskarżać się nawzajem i wymierzać sprawiedliwość na własną rękę. Kierowcy i pasażerowie muszą walczyć o przetrwanie podczas wielkiej zamieci, ale to nie zima jest największym wrogiem, lecz drugi człowiek.