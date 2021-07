Sobota z przewodnikiem PTTK. Od Winnicy do Dolinki

W ramach corocznych spacerów z przewodnikiem PTTK zapraszamy na XI edycję tego popularnego cyklu, prowadzonego przez elbląskich przewodników z Koła Przewodników i Pilotów Turystycznych im. R. Gierzyńskiego przy PTTK Oddział Ziemi Elbląskiej.

Wakacyjny cykl sobót związany jest z „Popularyzacją krajoznawstwa oraz wspierania różnorodnych form turystyki aktywnej”, jako zadanie publiczne dofinansowane przez Miasto Elbląg.

Podczas spacerów z przewodnikiem zwiedzamy najciekawsze miejsca w Elblągu i nie tylko. Każde ze spotkań związane jest tematycznie z zabytkami i historią naszego miasta. Atutem spacerów jest niebywała okazja do poznania miejskich legend, historii i przewodnickich ciekawostek.

W tegorocznej edycji do prowadzenia spacerów dołączyli nowi przewodnicy turystyczni, którzy w tym roku zdali egzamin na licencjonowanego przewodnika turystycznego po województwie warmińsko–mazurskim. Wspiera nas także archeolog elbląski.

Co zwiedzimy na najbliższym spotkaniu? Już w czasach Zakonu Krzyżackiego wspominano o podmiejskim majątku ziemskim, zwanym Weingarten, czyli Winnica, który znany był z uprawy winorośli na tarasach. To z tego miejsca poprowadzono ze źródła znanego z dobrej jakości wody pitnej, drewniany rurociąg aż do staromiejskiej studni, stojącej na rogu Starego Rynku i ul. Rybackiej. Bywał tu i Napoleon Bonaparte, który zapragnął popatrzeć na swoje wojska „z góry”. Także historia potentata mleczarskiego Hermanna Schroetera związana jest z elbląską Winnicą.

O historii Winnicy opowiedzą przewodnicy PTTK – Leszek Marcinkowski i Karol Wyszyński, którzy poprowadzą spotkanie 24 lipca.

Temat: „od Winnicy do Dolinki”. Spotkanie: przy Zespole Szkół Ekonomicznych i Ogólnokształcących, przystanek „3” o godzinie 10:00.