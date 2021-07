Sobota z przewodnikiem PTTK

W ramach corocznych spacerów „Z przewodnikiem PTTK”, zapraszamy na XI edycję tego popularnego cyklu, prowadzonego przez elbląskich przewodników z Koła Przewodników i Pilotów Turystycznych im. R. Gierzyńskiego przy PTTK Oddział Ziemi Elbląskiej. Wakacyjny cykl Sobót związany jest z „Popularyzacją krajoznawstwa oraz wspierania różnorodnych form turystyki aktywnej”, jako zadanie publiczne dofinansowane przez Miasto Elbląg.

Podczas spacerów z przewodnikiem zwiedzamy najciekawsze miejsca w Elblągu i nie tylko. Każde ze spotkań związane jest tematycznie z zabytkami i historią naszego miasta. Atutem spacerów jest niebywała okazja do poznania miejskich legend, historii i przewodnickich ciekawostek. W tegorocznej edycji, do prowadzenia spacerów dołączyli nowi przewodnicy turystyczni, którzy w tym roku zdali egzamin na licencjonowanego przewodnika turystycznego po województwie warmińsko -mazurskim. Wspiera nas także archeolog elbląski. W XVI wieku na Żuławach Wiślanych pojawiają się osadnicy holenderscy. Prześladowani w swoich krajach, tu na Żuławach znajdują względny spokój do czasów I rozbioru Polski. Okolice Elbląga ale i samo miasto ma ścisłe powiązania historyczne z menonitami. W Elblągu znajduje się najstarszy dom modlitewny menonitów w Polsce. Zwierciadlane „odbicie” Starego Miasta, Trifty, historia olędrów, tego wszystkiego dowiemy się podczas piątego spotkania 31 lipca.

O mennonitach opowie przewodnik PTTK Leszek Marcinkowski. Temat: „Mennonici – elbląskie ślady”, spotkanie: ul. Warszawska, przy kościele pw. Dobrego Pasterza o godzinie 10:00.