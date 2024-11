Soft Ink Story w Galerii Pracownia

Galeria Pracownia zaprasza 21 listopada o godz. 18 na wernisaż wystawy „Soft Ink Story” autorstwa Ewy Staśkiewicz. Cykl prezentowanych na wystawie prac pochodzi z przełomu 2022 i 2023 roku. Zostały wykonane za pomocą tuszu kreślarskiego i jasnego pokładu akrylowego z brokatem.

- Do pracy z tuszem zainspirowali mnie moi uczniowie z Galerii i Ośrodka Twórczości Dziecka w Toruniu, w którym wówczas pracowałam i nauczałam. Pewnego razu dzieci w trakcie naszych zajęć wykonały rysunki zwierząt za pomocą tuszu. Efekty były onieśmielające. I tak, sama postanowiłam również zmierzyć się z tym tematem – wyjaśnia Ewa Staśkiewicz, autorka prac. - Tuszem można prowadzić piękne zmysłowe linie, a jednocześnie budować zróżnicowaną tkankę obrazową. Liczę, że wyłapiesz jak najwięcej małych strukturalnych melodii w moich pracach. Zwróć uwagę na moje wysiłki w lawirowaniu pomiędzy estetyką kreskówkową a relistyczną w Soft Ink Story. Jeśli chodzi o narrację, większość prac opowiada o wyjątkowym typie psa - o charcie afgańskim. Aparycja owej rasy skradła mi serce. Psie modelki z długimi włosami, którym można pleść warkocze i zakładać bandamki, przyjmują dziwnie ludzki wyraz. Długie włosy pracują w ruchu z całym psem. Wylewają się falują, plączą. Czy można wyobrazić sobie lepszy materiał do ćwiczenia się w linii? Wspomnę, że wśród prezentowanych obrazów jest również wersja pieska przystrzyżona. Wtedy przyjmuje formę psiego żywopłotu. Wizerunek tej rasy jest jest dla mnie uosobieniem beztroski, radości i piękna. W cyklu pojawia się wierzba. Wierzba i charty mają wspólny mianownik, który trudno przeoczyć. Jeśli Wierzba miałaby być psem, to byłaby chartem afgańskim! I na odwrót. Do skomentowania został jeszcze tryptyk. Tryptyk traktuje o łące. O lekkości, sielskości i wietrze. Moją intencją było zawrzeć w nim jak najwięcej świeżego powietrza. Reasumując, cykl jest pewną formą mojej afirmacji rzeczywistości. Deklaruje moją sympatię do miękkości. Tej rozumianej dosłownie i w przenośni – mówi autorka.

Ewa Staśkiewicz urodziła się w 1966 roku w Toruniu. Absolwentka Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku na Wydziale Malarstwa (2015-2020). Dyplom "Kolorado" w 2020 r. pracowni prof. Piotra Józefowicza i dr hab. Marcina Zawickiego. Aktywistka środowiska artystycznego. W latach 2017-19 prowadziła Koło Naukowe Wydziału Malarstwa "I INNI" w Gdańsku. Redaktorka i współwydawczyni autorskiego artzina "Absurd". Zawodowo zajmuje się dydaktyką artystyczną. Autorka licznych cykli malarskich i wystaw.

Wystawa jest zrealizowana w ramach Stypendium Kulturalnego Miasta Elbląga

SOFT INK STORY Ewa Staśkiewicz

21.11.2024 godz. 18:00

GALERIA PRACOWNIA

ul. Czerwonego Krzyża 2, Elbląg

kurator wystawy: Karolina Kardas