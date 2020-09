Soul Town Leaders w Mjazzdze

W piątek, 11 września, o godz. 20 w Klubie Mjazzga zagra zespół Michała Sołtana Soul Town Leaders, z wyjątkowym basistą z Nowego Jorku, jakim jest Christopher Li’nard Jackson!

Michała mogą państwo kojarzyć z Must Be The Music, Festiwalu w Opolu, Dzień Dobry TVN, czy ostatnio szeroko z akcji balkonowej „ku pokrzepieniu serc” na fanpage artysty. To coś zdecydowanie dla fanów dobrej energii, piosenki i emocjonalnego gitarowego grania. Niektóre z jego muzycznych, balkonowych filmów na FB osiągnęły 3 miliony odsłon, to dla niego osobiście cud. Cud, bo tworzy i gra od dziecka. Ostatnio zdobył ogromną popularność dzięki krótkimi balkonowymi występami ku pokrzepieniu serc.

Usłyszymy piosenki z własnego repertuaru takie jak Origami Blues, Kitchen Sink czy Najlepiej. Wykona również piosenki z repertuaru Franka Sinatry, Andrzeja Zauchy, Zbigniewa Wodeckiego, Billa Withers’a i innych.

Michał Sołtan - wokal, gitara

Christopher Li'nard Jackson - bas, wokal

Rafał Dubicki - trąbka

Miłosz Oleniecki - instrumenty klawiszowe

Kacper Sędek - perkusja





Michał Sołtan - wokalista, gitarzysta, performer i producent. Absolwent Wydziału Jazzu Państwowej Szkoły Muzycznej im. F. Chopina w Warszawie. Zdobywca ,,4 x TAK” w 9 edycji programu telewizyjnego ,,Must Be The Music. Tylko Muzyka”, lider zespołu Imagination Quartet, z którym grał koncerty na festiwalach jazzowych w Chinach, Niemczech, Danii i Polsce. Finalista koncertu "Debiuty" podczas 55 KFPP w Opolu. Wydał debiutancką płytę pt. MaloGranie, wśród gości znaleźli się m.in. Dante Luciani, puzonista od Franka Sinatry. W programie Mam Talent skomponował i wykonał z zespołem własny utwór pod występ półfinałowy duetu tancerzy Tap Bros. Gościł i występował m.in. w programach takich jak Onet Rano, Pytanie na Śniadanie, Halo Polonia, Mamma Mia. Jest zaangażowany w projekty charytatywne przeciw FASD, fundację pomocy Goldenom Aurea. Obecnie pracuje nad nowymi singlami, m.in. z Christopherem Li'nardem Jacksonem, wybitnym basistą z Nowego Jorku oraz rozwija swoje wydawnictwo Soltan Art Group. Najnowszy singiel "Origami Blues” znalazł się m.in. na Liście Przebojów Trójki. W czasie kwarantanny pobił rekord krótkich występów balkonowych, czyli ponad 60 dni wychodził bez przerwy na balkon, by umilić własnymi i nie tylko piosenkami czas sąsiadom. To co się zadziało w internecie, w social mediach jest dla Michała, jego narzeczonej Magdaleny i Żółtego Psa Brunona czymś niezwykłym.



Christopher Li'nard Jackson - basista, wokalista, producent i autor piosenek. Jako Li'nard Many Moods jest legendą działającego środowiska funk'owego w Nowym Jorku. Współpracował z m.in. Ronald Bell (Kool And The Gang), The Fugees, Larry Carlton, Jay Beckenstein, Patti LaBelle. Grał prywatne koncerty m.in. dla Prince, Heidi Klum, Diana Ross, George Benson. Współorganizował w legendarnym klubie Blue Note jam sessions po głównych koncertach topowych gwiazd takich jak: Steve Wonder, George Duke, Chaka Khan, Kenny Garret, Roy Hargrove, GURU, RZA, Most Def, Michael Strahan.



Rafał Dubicki - absolwent Akademii Muzycznej im. Feliksa Nowowiejskiego na wydziale Jazzu i Muzyki Estradowej w Bydgoszczy. Trębacz współpracujący z wieloma polskimi i zagranicznymi muzykami np.: Alex Band Aleksandra Maliszewskiego, Eljazz Big Band, Pendowsky i wielu innych. Rafał Dubicki jest aktywny koncertowo oraz fonograficznie muzykiem, nagrywającym wiele płyt jazzowych oraz rozrywkowych np. Malogranie Michała Sołtana, Pendowsky. Nagrywał również muzykę filmową m.in. do nagrodzonego na festiwalu filmowym w Gdyni filmu pt. Jestem Mordercą. Uczestnik oraz laureat wielu jazzowych konkursów jazzowych w Polsce m.in. Głowna nagroda na konkursie improwizacji w ramach Baszta Jazz Festiwal 2016, nagroda specjalna podczas Europejskich Integracji Muzycznych 2011, nagroda główna podczas konkursu big bandów Nowym Tomyślu 2015. W 2019 roku nagrał i wydał autorską płytę "Story About Emotions" w wydawnictwie Soltan Art Group.



Miłosz Oleniecki - pianista, kompozytor, aranżer, producent muzyczny. Absolwent szkoły muzycznej im. K. Szymanowskiego w Warszawie, Wydziału Jazzu Państwowej Szkoły Muzycznej im. F. Chopina w Warszawie oraz Wydziału Elektroniki i Technik Informacyjnych Politechniki Warszawskiej. Współpracował z artystami uprawiającymi najróżniejsze style muzyczne - od popu, jazzu, country, poprzez hip hop, aż po muzykę elektroniczną oraz eksperymentalną czy improwizowaną - takimi jak Michał Urbaniak, Wojtek Mazolewski Quintet, Natalia Nykiel, Ortega Cartel, Michał Sołtan i in. zspółtworzy autorskie projekty: P.Unity, Miłosz Oleniecki Trio, Opowieści Improwizowane.



Kacper Sędek - w wieku dwóch lat rozpoczął grę na perkusji. Obecnie kończy szkołę muzyczną II stopnia im. Fryderyka Chopina w Warszawie. Do tej pory Kacper współpracował/współpracuje z artystami takimi jak: Ewelina Flinta, Bartek Królik, Adam Stachowiak, Michał Sołtan, Christopher Li’nard Jackson, Ayoub Houmana. W 2018 roku wygrał Warszawskie DRUM BATTLE, dzięki czemu odbył konsultacje ze światowej sławy perkusistką Aniką Nilles.

Organizacja i produkcja : Mjazzga, Soltan Art Group

Bilety w cenie 70 zł (przedsprzedaż), 80 zł (w dniu koncertu). Ilość miejsc: 50.