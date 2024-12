Śpiewajmy i grajmy Mu!

Okres bożonarodzeniowy obfituje w spotkania i wspólne kolędowanie. Świąteczne utwory rozbrzmiewają w naszych domach, sklepach i w przestrzeni publicznej. Już niebawem usłyszymy je w kościele św. Mikołaja podczas dwóch wieczorów kolędowych.

Pierwszy z nich odbędzie się w sobotę, 4 stycznia. Po wieczornej Eucharystii, ok. 19 rozpocznie się kolędowanie przygotowane przez rodzinę Borowskich: Janusza, Gabrielę, Dominikę oraz Zuzannę. Usłyszymy utwory wykonywane solo, w trio i kwartecie, a także kompozycje instrumentalne grane na organach. W murach staromiejskiej świątyni wybrzmią kolędy powszechnie znane, jak i dzieła dziś zapominane, jednak zachwycające piękną linią melodyczną oraz bogatą treścią.

Kolędy śpiewane przy akompaniamencie gitar, kahonu czy skrzypiec wybrzmią natomiast dzień później. Niedzielne kolędowanie rozpocznie się podczas Mszy św. o 18. Po niej zaś nastąpi ok. godzinny koncert kolęd i utworów o tematyce świątecznej. To wydarzenie przygotowuje młodzież z Elbląga i okolic, zaangażowana w duszpasterstwie młodzieży diecezji elbląskiej. Usłyszymy więc solistów, a także kilkunastoosobowy zespół złożony z młodzieży szkół średnich, studentów oraz absolwentów uczelni. Kolędowanie zakończy się ok. 20. Wstęp na obydwa wydarzenia jest wolny.