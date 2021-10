W piątek (8 października), o godzinie 17:00 zapraszamy do Sali “U św. Ducha” Biblioteki Elbląskiej na spotkanie autorskie z Martyną Bundą – reporterką prasową, autorką książek „Nieczułość” oraz „Kot niebieski”. Wstęp wolny.

Martyna Bunda – dziennikarka i pisarka. Kaszubka mieszkająca w Warszawie. Ukończyła studia z zakresu polityki społecznej na Uniwersytecie Warszawskim. Przez siedem lat była kierowniczką działu krajowego w tygodniku Polityka. Za debiutancką powieść „Nieczułość” (Wydawnictwo Literackie, Kraków 2017) otrzymała Nagrodę Literacką „Gryfia” oraz Pomorską Nagrodę Literacką „Wiatr od Morza”, jak również nominację do Nagrody Literackiej „Nike” oraz do Nagrody Literackiej Gdynia 2018 w kategorii proza. Dwukrotnie nominowana do nagrody Grand Press za teksty reporterskie. W 2020 nominowana do Nagrody Literackiej m. st. Warszawy za powieść „Kot niebieski”.

Martyna Bunda w mistrzowski sposób buduje i podtrzymuje napięcie między myśleniem magicznym i naukowym, między biologią a duchowością, tym co racjonalne a instynktowne. Kot niebieski to powieść intrygująca, wolna od oczywistych odniesień i ukazująca pełnię narracyjnego talentu autorki./o książce „Kot niebieski” z opisu Wydawnictwa Literackiego.

Rozmowę poprowadzi Halina Samson.

Spotkanie odbywa się w ramach projektu „Książki dobrych myśli – KsiążkoTerapia”.

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu pochodzących z Funduszu Promocji Kultury, uzyskanych z dopłat ustanowionych w grach objętych monopolem państwa, zgodnie z art. 80 ust. 1 ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych.