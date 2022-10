Spotkanie dla młodzieży z Roksaną Jędrzejewską-Wróbel

Roksana Jędrzejewska-Wróbel, laureatka drugiej edycji konkursu Literacka Podróż Hestii za książkę dla młodzieży pt. „Stan splątania”, będzie gościem biblioteki w cyklu spotkań #czytElnia. Zapraszamy do Biblioteki Młodego Czytelnika Bulaj w sobotę (22 października) o godz. 12.

O książce z opisu wydawcy:

Choć chodzą do jednej klasy i mieszkają na tym samym osiedlu, właściwie się nie znają. Nie pomaga też ciągła presja – koniec szkoły, egzamin ósmoklasisty i mityczne punkty - za świadectwo, olimpiady, konkursy i wolontariat. Właśnie, wolontariat! Maria, Lena i Miłosz mają go odbyć w domu spokojnej starości…i nagle okazuje się, że to początek czegoś nowego i odświeżającego. Doświadczenie, które zmieni nie tylko ich, ale także ich rodziny.

(...) Roksana Jędrzejewska-Wróbel, tym razem napisała książkę dla nieco starszego pokolenia młodych czytelników, choć tak naprawdę „Stan splątania” to powieść międzypokoleniowa.

Roksana Jędrzejewska-Wróbel - doktor literaturoznawstwa, jedna z najpopularniejszych współczesnych autorek literatury dziecięcej. Napisała ponad trzydzieści książek dla małych i trochę starszych dzieci. „Stan splątania” to jej pierwsza książka dla młodzieży. Jest członkinią Polskiej Sekcji IBBY i Stowarzyszenia Pisarzy Polskich. Wielokrotnie była nagradzana, m.in. za książki „Florka. Z pamiętnika ryjówki” oraz „Florka. Listy do Józefiny” otrzymała Nagrodę Literacką im. Kornela Makuszyńskiego (2009 r.), w konkursie Empiku „Przecinek i Kropka” na Najlepszą Książkę Dziecięcą zostały nagrodzone książki: „Maleńkie Królestwo królewny Aurelki” (2009 r.), „Florka. Zapiski ryjówki” (2017), „Pracownia Aurory” (2020). Jej książki wpisane zostały na Złotą Listę Fundacji „ABCXXI – Cała Polska czyta dzieciom” oraz Listę Skarbów Muzeum Książki Dziecięcej. W ostatnim czasie powstała seria „Siedem szczęśliwych. Baśnie nie dość znane”, w której autorka sięgnęła do zapomnianych baśni ludowych, tworząc niesamowite opowieści pomagające przezwyciężać samotność, strach, nieśmiałość itp. W tej serii (z cudownymi ilustracjami Marianny Oklejak) ukazały się: „Kwiat paproci”, „Szklana Góra”, „Dziwożona”, „Woda żywa”, „Żelazne trzewiczki”, „Kije samobije” i „Śpiący rycerze”.

Rozmowę poprowadzi Żaneta Łyczyszyńska z Biblioteki Młodego Czytelnika Bulaj.

Spotkanie odbywa się w cyklu spotkań autorskich #czytElnia, który jest realizowany przy pomocy finansowej Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego.