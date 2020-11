Spotkanie online z Łukaszem Lamżą

Wśród zalewających nas każdego dnia fake newsów trudno się czasem połapać. Na przykładzie zebranych w książce „Światy równoległe. Czego uczą nas płaskoziemcy, homeopaci i różdżkarze” różnych popularnych pseudonaukowych hipotez, jej autor obnaża ich nieracjonalność. Na rozmowę z popularyzatorem nauki Łukaszem Lamżą zapraszamy w piątek, 20 listopada, o godz. 18:00.

O książce z opisu wydawcy:

Zdawałoby się, że dostęp do wiedzy jest dziś nieograniczony i łatwy. Jednak czasy, w których żyjemy, przynoszą więcej pytań niż odpowiedzi – z gąszczu komentarzy i linków trudno wyłuskać rzetelne informacje, samozwańczy eksperci prześcigają się w dobrych radach, a „najnowsze badania” stały się zaklęciem sankcjonującym każdą teorię. Czujemy, że wiedza coraz bardziej nas zawodzi, jednocześnie nie wiedząc, kiedy możemy zaufać naukowej prawdzie. Dziennikarz naukowy Łukasz Lamża brawurowo prowadzi nas przez krainę szarlatanerii, meandry pseudonauki i szczyty teorii spiskowych. Wiedza i dociekliwość autora oraz próba zrozumienia oponentów składają się na fascynujący alfabet pseudonauki, a zmierzenie się z najbardziej gorącymi zagadnieniami to świetny sposób na poznanie obiektywnej, naukowej prawdy. Antyszczepionkowcy – audiofilia ekstremalna – chemtraile – homeopatia – irydologia – kreacjonizm młodoziemski – płaska Ziemia – radiestezja – strukturyzacja – pamięć wody – powiększanie piersi w hipnozie – wysokie dawki witaminy C – zaprzeczanie globalnemu ociepleniu – żywa woda, surowa woda.

Rozmowę poprowadzi Radosław Kubus. Zrealizowano przy pomocy finansowej Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego.