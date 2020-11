Spotkanie online z Waldemarem Kuligowskim

Kulturowe spojrzenie na świat osób transpłciowych to temat najnowszej książki prof. Waldemara Kuligowskiego pt. „Trzecia płeć świata”. Rozmowa odbędzie się na profilu FB Biblioteki Elbląskiej we wtorek, 17 listopada, o godz. 18:00. Rozmowę poprowadzi Jacek Nowiński.

Książka Waldemara Kuligowskiego jest tabletką, która powinna być przepisywana homofobom i transfobom na receptę. /Joanna Podgórska, Tygodnik Polityka

O książce z opisu wydawcy:

To nie jest książka o świecie minionym, po którym zostały dobre wspomnienia. Przeciwnie, dotyczy współczesności, a część z przedstawionych tutaj osób można odnaleźć w światowej sieci internetowej. Pewne jest, że tekst nie wyczerpuje tematu. Każdy z rozdziałów tej książki opowiada o innym kulturowym mikrokosmosie i o odrębnej sieci znaczeń przypisywanych płci. Słownikowo rzecz ujmując, trzecia płeć to termin określający osoby, które nie są postrzegane zarówno przez siebie, jak i przez własne społeczeństwo, ani jako mężczyźni ani jako kobiety. Osoby te wznoszą się ponad reżim „płci”, oparty o genitalia i biologiczność, wybierając anty-reżim „gender”, bazujący na pragnieniach, marzeniach i upodobaniach. Osoby te tworzą unikalne kulturowe mikrokosmosy, zintegrowane ze społeczeństwem, które z braku bardziej szczęśliwych pomysłów nazywamy trzecią – albo czwartą, piątą itd. – płcią. Waldemar Kuligowski przybliża codzienne życia fa’fafine, xanith, muxe, baklâ, mashoga oraz innych, które uważa się za obdarzone cechami zazwyczaj rozdzielonymi między kobiety i mężczyzn. Pokazuje ich zwyczajne życie, czas pracy i czas relaksu, ukazuje ich marzenia i troski, a tam, gdzie to możliwe, sprawia, by mogli „przemówić” swoim głosem. A przy okazji, komplikuje nam życia – poprzez budzenie wątpliwości, wskazywanie wyjątków od każdej reguły oraz ukazywanie człowieka jako istoty tyleż bardzo kreatywnej, co i bardzo plastycznej.

Autor przede wszystkim zachęca do tego, byśmy spróbowali „popatrzeć na świat inaczej”, nie tracąc dzięki temu nic z jego oszałamiającego bogactwa. Najważniejszym celem tej książki jest bowiem zaproszenie do podróży po wielkim kręgu, w którym wszyscy jesteśmy – w taki czy inny sposób – spokrewnieni i bliscy. Żeby to jednak było możliwe, trzeba na początek ten krąg dostrzec.

Waldemar Kuligowski – profesor w Instytucie Etnologii i Antropologii Kulturowej UAM w Poznaniu. Kierownik Zakładu Studiów nad Kulturą Współczesną. Od 2013 roku przewodniczący Interdyscyplinarnego Zespołu ds. Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki. Członek Komitetu Nauk o Kulturze PAN i Komitetu Nauk Etnologicznych PAN. Obszar jego zainteresowań badawczych to: kultura współczesna, rytuały, ceremonie, obrzędy, popkultura i media, tradycje kulturowe, płeć, gedner, seksualność, festiwale i festiwalizacja. Prowadził badania terenowe w Polsce, Niemczech, Hiszpanii, Albanii, Węgrzech, Serbii i Uzbekistanie. Redaktor naczelny kwartalnika „Czas Kultury”. Autor i współautor książek, m.in.: „Dlaczego kościotrup nie wstaje. Ponowoczesne pejzaże kultury” (z Wojciechem Bursztą, Sic!, 1999), „Siedem szkiców do antropologii miłości” (Wydawnictwo Poznańskie, 2002), „Miłość na Zachodzie. Historia antropologiczna” (UAM Wydawnictwo Naukowe, 2004), „Sequel. Dalsze przygody kultury w globalnym świecie” (z Wojciechem Bursztą, Muza, 2005) „Antropologia współczesności. Wiele światów, jedno miejsce” (Universitas, 2007), „Defamiliaryzatorzy. Źródła i zróżnicowanie antropologii współczesności” (UAM Wydawnictwo Naukowe, 2017), „Jak Polska wjechała do Europy. Autostrada, kultura, polityka” (z Agatą Stanisz, Książka i Prasa, 2018) i ostatniej „Trzecia płeć świata” (z Marianną Sztymą, Albus, 2020)

Zrealizowano przy pomocy finansowej Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego.