Spotkanie z Agnieszką Olejnik

Fot. Biblioteka Elbląska

Agnieszka Olejnik to autorka, której popularność przyniosły powieści obyczajowe z wątkami romantycznymi. Należą do nich m. in. cykle „Dworek w Miłosnej” czy „Mansarda pod Aniołami”. Fanki i fanów twórczości autorki zapraszamy na spotkanie, które odbędzie się w filii nr 3 przy al. Piłsudskiego w sobotę, 10 października, o godz. 12. Obowiązują wejściówki.

Agnieszka Olejnik jest z zawodu polonistką i anglistką. Ma trzech synów. Opiekuje się czterema psami. Mieszka w domu na skraju lasu. W swoim dorobku, oprócz powieści obyczajowych ma też książkę dla dzieci „Ava i Tim. Droga na północ”, powieść młodzieżową pod tytułem „Zabłądziłam” i kobiecy kryminał „Dante na tropie”. Jej książki cieszą się ogromną popularnością zwłaszcza wśród czytelniczek. Jest autorką książek: „Ava i Tim. Droga na północ”; „Zabłądziłam”; „Dante na tropie”; „Dziewczyna z porcelany”; „A potem przyszła wiosna”; serii „Wszystkie smaki życia” („Szczęście na wagę”, „Miłość z nutą imbiru”, „Apetyt na więcej”); „Nieobecna”; „Ławeczka pod bzem”; serii „Mansarda pod Aniołami” („Cuda i cudeńka”, „Listy i szepty”); „Przytulajka”; „Cała w fiołkach”; „Szukam właśnie ciebie”; „Awantura w bajkach”; „Randka pod jemiołą”; „Mów szeptem”; serii „Dworek w Miłosnej” („Dworek w Miłosnej”, „Szczypta nadziei”, „Jeszcze będzie przepięknie”); „Tyle nowych dróg”; „Rozmerdane święta”; „Odrobina magii”, a także współautorką wielu książek napisanych z innymi autorami. Ostatnio jej tekst znalazł się w zbiorze „Taniec pszczół i inne opowiadania o czasach wojny”. Ze względu na reżim sanitarny związany z pandemią COVID-19, liczba miejsc na wydarzenie jest ograniczona. Obowiązują wejściówki. Każdy z uczestników będzie zobowiązany do zapoznania się z Regulaminem uczestnictwa w wydarzeniach organizowanych przez Bibliotekę Elbląską im C. Norwida w okresie epidemii Covid-19. Działanie odbywa się w ramach Budżetu Obywatelskiego 2020. Więcej informacji: Filia nr 3 Aleja Józefa Piłsudskiego 17 tel. (55) 625 60 85/86

Aleksandra Buła, Biblioteka Elbląska