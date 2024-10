Spotkanie z aktorką Katarzyną Żak „Kobiety w filmie i teatrze”

Zapraszamy na spotkanie z Katarzyną Żak, cenioną polską aktorką teatralną, filmową i telewizyjną, podczas którego porozmawiamy o roli kobiet w świecie filmu i teatru - informuje CSE Światowid. Spotkanie odbędzie się 9 listopada, początek o godz. 15.

Wydarzenie zatytułowane „Kobiety w filmie i teatrze” będzie okazją do zgłębienia tematów dotyczących kariery aktorskiej, wyzwań, przed jakimi stają kobiety w tych dziedzinach, a także ich rosnącego wpływu na kształtowanie sztuki i kultury.

Tematy spotkania:

1. Droga do kariery aktorskiej

Katarzyna Żak podzieli się swoimi osobistymi doświadczeniami z początków kariery, wspominając kluczowe momenty oraz osoby, które wpłynęły na jej rozwój zawodowy.

2. Rola kobiet w polskim filmie i teatrze

Dyskusja na temat zmieniającej się roli kobiet w branży filmowej i teatralnej, zarówno na scenie, jak i za kulisami. Jakie są największe wyzwania, przed którymi stoją kobiety w tej branży, oraz jak kobieca perspektywa wpływa na kształtowanie sztuki?

3. Wyzwania współczesnej aktorki

Z jakimi problemami i stereotypami muszą mierzyć się aktorki w dzisiejszym świecie? Katarzyna Żak opowie o trudnościach i szansach, jakie daje współczesny teatr i kino, a także o tym, jak zmieniają się oczekiwania wobec aktorek na różnych etapach kariery.

4. Praca na planie filmowym a praca w teatrze

Różnice między graniem w teatrze a przed kamerą – jakie są specyficzne wyzwania i jak przygotowanie do tych dwóch form sztuki różni się w praktyce.

5. Kobiety w roli reżyserek i scenarzystek

Katarzyna Żak podzieli się swoimi obserwacjami dotyczącymi wzrostu liczby kobiet-reżyserek, scenarzystek i producentek w Polsce. Jak wygląda współpraca z kobietami w tych kluczowych rolach i jaki mają wpływ na rozwój sztuki filmowej i teatralnej?

6. Pytania od publiczności

Uczestniczki będą miały możliwość zadania pytań aktorce, co pozwoli na interaktywną i żywą dyskusję.

Korzyści dla uczestników

Poznanie kulis pracy w filmie i teatrze z perspektywy jednej z najbardziej cenionych polskich aktorek. Zrozumienie, jak zmienia się rola kobiet w branży artystycznej oraz jakie są szanse na ich dalszy rozwój. Możliwość inspiracji osobistą historią sukcesu i poradami Katarzyny Żak dotyczącymi radzenia sobie z wyzwaniami w świecie sztuki. Spotkanie to jest nie tylko okazją do głębszego poznania świata filmu i teatru, ale także szansą na refleksję nad tym, jak sztuka może wspierać kobiety i ich unikalne perspektywy.

Spotkanie z aktorką Katarzyną Żak odbędzie w ramach wydarzenia: "Kobieta to ja. Artystyczne inspiracje kobiet".

Bilety można nabyć:

- online – www.bilet.swiatowid.elblag.pl,

- w kasie Centrum Spotkań Europejskich „Światowid” w Elblągu. Kasa jest czynna od poniedziałku do piątku od godz. 14:30 do 20:30 (lub 15 minut przed pierwszym seansem). W soboty i niedziele od godz. 11:30 do 20:30,

- w biletomacie znajdującym się w holu CSE „Światowid” w Elblągu (płatność kartą) w godz. 8:00-21:00.

Wydarzenie objęte jest patronatem honorowym Marcina Kuchcińskiego, marszałka województwa warmińsko-mazurskiego