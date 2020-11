Spotkanie z Beatą Szady

O różnicach pomiędzy Warmią a Mazurami i tożsamości osiadłych na tych ziemiach ludzi opowiada zbiór reportaży Beaty Szady pt. „Wieczny początek. Warmia i Mazury”. Autorka będzie gościem cyklu spotkań #czytElnia. Rozmowa odbędzie się w środę, 4 listopada, o godz. 18:00 na stronie FB Biblioteki Elbląskiej. Zapraszamy!

O książce z opisu wydawcy:

Warmia i Mazury to od lat raj wczasowiczów, kuszący bezkresnymi jeziorami, lokalną kulturą i obietnicą relaksu. Cud natury, którym z przyjemnością chwalimy się za granicą. Wydawać by się mogło, że to kwintesencja polskości. Jednak nie zawsze tak było. Ziemie te, przez lata niemieckie, weszły w skład państwa polskiego po II wojnie światowej. W jednej chwili zmieniło się wszystko. Mieszkańcy, którzy pozostali, musieli na nowo odnaleźć się w niełatwej rzeczywistości.

Beata Szady przemierza Warmię i Mazury, szukając odpowiedzi na pytanie o tożsamość. Poznaje ludzi, z całych sił pragnących uciec z kraju, z którym nie czuli się związani, spotyka katolickich księży, którzy na Mazurach przejmowali ewangelickie kościoły, rozmawia z ludźmi, którzy bez skrupułów pozyskują budulec z zabytkowych poniemieckich domów, i z tymi, którzy tworzą własną definicję tożsamości regionalnej. Łączy ich jedno – wciąż muszą zaczynać od nowa.

Spotkanie poprowadzi Aleksandra Buła.

Grafik najbliższych spotkań online w cyklu #czytElnia:

19.11. 2020, godz. 17:00 – spotkanie z Krzysztofem Bochusem wokół książki „Wachmistrz”

20.11.2020, godz. 18:00 – spotkanie z Łukaszem Lamżą wokół książki „Światy równoległe. Czego uczą nas płaskoziemcy, homeopaci i różdżkarze”

23.11.2020, godz. 18:00 – spotkanie z Agnieszką Pajączkowską wokół książki „Wędrowny zakład fotograficzny” CDN.

