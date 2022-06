Spotkanie z Bogumiłą Salmonowicz w Kostce

Filia biblioteczna Kostka mieszcząca się na osiedlu Zawada zaprasza w czwartek, 23 czerwca, o godz. 17:00 na spotkanie z twórczością elblążanki Bogumiły Salmonowicz. Wstęp wolny.

Bogumiła Salmonowicz – poetka, pedagożka, terapeutka, doradczyni personalna, coach, wykładowczyni PWSZ w Elblągu i do niedawna Politechniki Gdańskiej. Jest właścicielką Pracowni Doradztwa Personalnego, Edukacji i Terapii. Specjalizuje się w opracowywaniu programów i prowadzeniu szkoleń związanych z podnoszeniem kompetencji społecznych. Wspiera osoby, znajdujące się w różnorodnych sytuacjach kryzysowych. Współpracuje z wieloma firmami i organizacjami pozarządowymi. Siłę napędową do ciągłej aktywności czerpie z kontaktów z ludźmi, z ich oraz własnych zasobów energii emocjonalnej, wrażliwości, empatii. Twórczo działa w Alternatywnym Elbląskim Klubie Literackim. Jest prezeską Stowarzyszenia ALTERNATYWNI. Pisze wiersze. Wydała dotychczas cztery książki poetyckie: „BoSa” (2014), „Abrazje” (2016), „Femoglobina” (2017) i „Między nami czerwienieją chwile” (2021). Dwa z nich („BoSa” i „Femoglobina”) uzyskały miano Elbląskich Książek Roku. Jej teksty trafiły do ponad dwudziestu antologii, również międzynarodowych, w przekładach na język angielski, ukraiński, włoski.

„Teksty Bogumiły Salmonowicz, zwarte i rzadko “nie dopięte na ostatni guzik”, otwierają czytelnikowi drzwi do własnych przeżyć i doświadczeń, będąc jednocześnie lustrami, w których bywa, że zobaczymy samych siebie”./Mirka Szychowiak o tomie „Abrazje”

Więcej informacji:

Filia nr 5 KOSTKA

ul. Józefa Wybickiego 20 (w budynku Szkoły Podstawowej nr 9, wejście od ul. Andersa)

tel. (55) 625 60 95/96