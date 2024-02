Spotkanie z dekoratorką i stylistką wnętrz Anną Salak

Czy zastanawialiście się kiedyś, jakie są najnowsze trendy w aranżacji wnętrz? A może chcielibyście dowiedzieć się, jak stworzyć własny, niepowtarzalny styl, który odzwierciedla waszą osobowość i pasje? Jeśli tak, to zapraszamy Was na spotkanie z Anną Salak, dekoratorką i stylistką wnętrz, która podzieli się z nami swoją wiedzą i doświadczeniem w tej dziedzinie.

Spotkanie odbędzie się 15 lutego 2024 roku w godzinach od 17:00 do 19:00 w Centrum Spotkań Europejskich "Światowid" w Elblągu. Jest to pierwsze spotkanie z cyklu Design Perspectives, który ma na celu inspirować i edukować wszystkich zainteresowanych wzornictwem i designem.

Anna Salak zajmuje się stylizowaniem sesji zdjęciowych na potrzeby architektów, projektantów wnętrz, a także dla firm z branży około-wnętrzarskiej. Współpracuje z magazynami wnętrzarskimi w Polsce i w Europie, a wielu artystów marzy o tym, żeby ich dzieła znalazły się w jej stylizacjach. Chęć poznawania, doświadczania i rozwijania się towarzyszy jej przez całe życie i to właśnie ona jest motorem jej działań.

Jak sama mówi: Maluje obrazy wnętrz, zamknięte w kadrach fotografii.

Na spotkaniu Anna Salak opowie nam o tym, jakie są prognozy na rok 2024, a także jakie są jej inspiracje i metody pracy, jak dobiera kolory, materiały i dodatki, jak dopasowuje się do potrzeb i gustów klientów. Dowiemy się, jakie style, kształty i motywy będą dominować w nadchodzącym sezonie, jakie są zalety i wady różnych rozwiązań, i jak samodzielnie wprowadzić zmiany w naszych wnętrzach.

Spotkanie to doskonała okazja dla miłośników designu, architektury wnętrz oraz wszystkich tych, którzy pragną odświeżyć swoje mieszkania zgodnie z najnowszymi trendami.

Jeśli chcecie poznać tajniki zawodu dekoratora i stylisty wnętrz, a także zobaczyć przykłady jej realizacji, nie możecie przegapić tego spotkania. Zapraszamy was do udziału w dyskusji, zadawania pytań i wymiany opinii. To będzie nie tylko ciekawa i pouczająca lekcja, ale także świetna okazja do poznania ludzi o podobnych zainteresowaniach i pasjach.

Dlatego nie przegapcie tej szansy na odkrycie, jakie historie potrafią opowiedzieć wnętrza, a jednocześnie jak wiele obrazów może namalować Anna Salak w ramach jednego spotkania. Wstęp na to wydarzenie jest wolny, ale miejsca są ograniczone, więc warto wcześniej zarezerwować swoje miejsce - wystarczy kliknąć w link

Przygotujcie się na pełne pasji opowieści o designie, które rozpalą wyobraźnię i odkryją przed Wami nieznane dotąd perspektywy aranżacji przestrzeni życiowej.

Więcej na temat naszego gościa przeczytasz tu: www.annasalak.pl