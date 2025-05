Zawnioskowali do prezydenta o obniżkę podatku

- Składamy wniosek dotyczący obniżenia podatku od nieruchomości w Elblągu - poinformował podczas wtorkowej (27 maja) konferencji prasowej przewodniczący klubu radnych Prawa i Sprawiedliwości Marek Pruszak.

Radni PiS zwrócili się do prezydenta Elbląga Michała Missana o analizę sytuacji finansowej miasta i obniżenie podatków od nieruchomości.

- Składamy wniosek do prezydenta, aby przy okazji czerwcowej sesji przedstawił radnym projekt uchwały mający na celu obniżenie stawek podatku od nieruchomości. Od jakiegoś czasu prezydent informuje radnych i opinię publiczną, że sytuacja finansów miasta jest stabilna. Skoro miasto jest w takiej sytuacji, to stać nas na to, aby te podatki obniżyć - mówi Rafał Traks. wiceprzewodniczący Rady Miejskiej w Elblągu (PiS).

O jaką obniżkę chodzi konkretnie radnym PiS?

- Chcemy zwrócić się do prezydenta, aby to on przeanalizował sytuację finansową miasta i przedstawił radnym propozycję. W czerwcu moglibyśmy przegłosować projekt uchwały zaproponowany przez prezydenta – dodał Rafał Traks.

Rafał Traks i Marek Pruszak podczas konferencji prasowej, fot. Anna Dembińska

Obecnie w Elblągu od budynków lub ich części mieszkalnych stawka ta wynosi: 1,11 zł za m2, od budynków związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej jest to 33,35 zł za m2.

Podatek od gruntów związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków wynosi aktualnie 1,28 zł za m2.

Dodajmy, że to minister finansów rozporządzeniem określa maksymalne stawki od nieruchomości. Rada gminy jest zobowiązana do określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości, które to nie mogą przekroczyć stawek maksymalnych ogłoszonych w obwieszczeniu ministra. Obowiązujące w Elblągu stawki podatku od nieruchomości nie są stawkami maksymalnymi.

O stawkach podatku w Elblągu pisaliśmy m.in. w tym artykule.