Filia nr 3 Biblioteki Elbląskiej przy al. J. Piłsudskiego zaprasza w czwartek (31 marca) o godz. 17:00, na spotkanie z Ewą Lenarczyk, która opowie o swojej najnowszej książce „Przeklinam to miasto”, dwutomowej powieści historycznej z okresu wojen szwedzkich w stylu płaszcza i szpady. Wstęp wolny.

Spotkanie będzie związane z promocją najnowszej książki „Przeklinam to miasto”. To dwutomowa historyczna powieść z okresu wojen szwedzkich w stylu płaszcza i szpady, opowiadająca o wielkiej miłości polskiej patrycjuszki, córki elbląskiego mincerza i szwedzkiego żołnierza z czasów wojny ze Szwedami.

Ewa Lenarczyk urodziła się w roku 1957 w Elblągu, w którym mieszkała do matury w 1975 roku. Potem przeprowadziła się do Gdańska. Po ukończeniu Medycznego Studium Zawodowego pracowała w szkole jako higienistka, później jako ankieterka w Urzędzie Statystycznym, a przez kolejne 9 lat zarządzała Halą Targową na Gdańskiej Zaspie. Zajmowała się również marketingiem sieciowym pewnej znanej polskiej marki. Można by o niej powiedzieć, że jest kobietą, która żadnej pracy się nie boi. Jest autorką powieści: „Zojda z Bieszczad”, „Nasza Klasa i co dalej”, „W poszukiwaniu szczęśliwego domu”, „Nasza klasa, dalsze zmagania”, „Kochaj mnie od morza do morza”, „Salon Pani Krysi”, „Psiarnia Agaty”, „Ognista miłość”, „Pod innym niebem”, „Za moje krzywdy”, „Po szczeblach drabiny”. Z zamiłowania jest ogrodniczką-działkowiczką. Autorka bardzo lubi Elbląg i spotkania z elbląskimi czytelnikami, odwiedza naszą bibliotekę przynajmniej raz w roku. Dziękujemy!

Rozmowę poprowadzi Jolanta Karmowska.

Więcej informacji:

Filia nr 3, Al. J. Piłsudskiego 17

e-mail: filia.pilsudskiego@bibliotekaelblaska.pl

tel. (55) 625 60 85