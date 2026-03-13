Spotkanie z fizjoterapeutką uroginekologiczną w Kostce
Filia biblioteczna Kostka zaprasza w piątek, 20 marca, o godz. 16:30 na spotkanie z fizjoterapeutką uroginekologiczną Natalią Ławrynowicz poświęcone zdrowiu kobiety. Wstęp wolny.
Podczas spotkania poruszone będą następujące tematy:
Czym jest fizjoterapia uroginekologiczna?
Dlaczego warto dbać o zdrowie intymne kobiet?
Jakie funkcje pełni dno miednicy?
Jaka jest korelacja między dnem miednicy a postawą, oddechem i bólami kręgosłupa?
Jakie nawyki są dobre, a jakie złe dla naszego zdrowia?
Czy fizjoterapia uroginekologiczna może pomóc w okresie menopauzy?
Więcej informacji:
Filia KOSTKA
ul. Józefa Wybickiego 20 (w budynku Szkoły Podstawowej nr 9, wejście od ul. Andersa)
tel. (55) 625 60 95/96
Aleksandra Buła; Biblioteka Elbląska