Spotkanie z fizjoterapeutką uroginekologiczną w Kostce

Filia biblioteczna Kostka zaprasza w piątek, 20 marca, o godz. 16:30 na spotkanie z fizjoterapeutką uroginekologiczną Natalią Ławrynowicz poświęcone zdrowiu kobiety. Wstęp wolny.

Podczas spotkania poruszone będą następujące tematy:

Czym jest fizjoterapia uroginekologiczna?

Dlaczego warto dbać o zdrowie intymne kobiet?

Jakie funkcje pełni dno miednicy?

Jaka jest korelacja między dnem miednicy a postawą, oddechem i bólami kręgosłupa?

Jakie nawyki są dobre, a jakie złe dla naszego zdrowia?

Czy fizjoterapia uroginekologiczna może pomóc w okresie menopauzy?

Więcej informacji:

Filia KOSTKA

ul. Józefa Wybickiego 20 (w budynku Szkoły Podstawowej nr 9, wejście od ul. Andersa)

tel. (55) 625 60 95/96